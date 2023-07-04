影／「山林裡的動物」台日展 藝術家陳廷晉雕刻5保育類

東勢林業文化園區即日起舉辦「山林裡的動物」台日藝術特展，邀請5位日本藝術家、1位台灣藝術家及1組在地團隊參展，藝術家以山林動物為主角，透過平面作品、手作公仔、木製品等多元的藝術風格，展現野生動物神秘可愛樣貌。其中，台灣藝術家陳廷晉創作穿山甲、石虎與山羌等5種野生動物，令他印象深刻。

林務局東勢林管處處長張弘毅表示，「山林裡的動物」藝術特展，即日起至8月27日止，台灣與日本皆蘊含豐富的山林資源，各自擁有獨特的生命力，也面臨物種滅絕以及生存環境的問題，透過跨國特展，發現山林裡的動物。

邀請5位日本藝術家KENZI MURABAYASHI、yuk tamura、Miki Iwasato、maitoparta、JUNICHI KOKA共同參與，藝術家們各自使用擅長的媒材並以輕巧可愛的藝術風格創作，發掘動物們原有的可愛樣貌。

台灣藝術家陳廷晉，曾以高雄駁二藝術特區文化公仔「工人漁婦」獲當年度「駁二文化公仔創意大賽」首獎，配合本次藝術特展，歷時1個月創作出木雕作品「望遠鏡－忘遠近」5件組系列。

喜愛露營的陳廷晉指出，在山林中持望遠鏡觀察鳥類，有感野生動物其實就近在身邊，透過東勢「大茅埔調查團」的生態調查紀錄，讓他對穿山甲、石虎、山羌等野生動物印象深刻，進而創作。

陳廷晉說，他印象中認為穿山甲有堅硬外殼，可以保護自己，但實際上穿山甲常受流浪犬侵害身亡；而新聞上常見石虎路殺，可見珍稀的石虎就生活在你我身邊，透過創作引起共鳴與反思，思考人類與動物間的關係。

大茅埔調查團團長吳哲銘說，「山林裡的動物」藝術特展呈現東勢地方創生團隊「大茅埔調查團」的生態調查紀錄，自2019年起由東勢林區管理處委託「台灣石虎保育協會」協助輔導該團隊進行生態調查，截至今年6月共紀錄了17種台灣保育物種，包含：石虎、食蛇龜等第一級瀕臨絕種保育類動物。