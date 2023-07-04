彰化北斗鎮長補選激烈 她講到這裡泣不成聲

彰化縣北斗鎮長補選競爭激烈，截至今天上午，已有前鎮長楊麗香、洪叁民（洪參民）和商界人士林政興、北斗國中家長會榮與會長顏宏霖等4人登記，加上已收到政黨推薦書的民進黨前縣議員江熊一楓，這場補選五搶一。

北斗鎮前鎮長李玄在涉犯圖利罪，二審定讞入獄服刑遭解職，北斗鎮這塊版圖各黨派志在必得，有8人領表，本7月3日開放登記迄今，國民黨開放競選意在「禮讓」李玄在的妻子也是無黨籍前鎮長楊麗香，民進黨徵召江熊一楓，無黨籍前鎮長洪叁民、顏宏霖，甚至無明顯地方政黨淵源的林政興都登記參選。

楊麗香在上百名支持者和兩輛宣傳車簇擁下，今上午抵達北斗鎮公所選務中心登記參加鎮長補選。完成相關手續後，楊麗香針對江熊一楓及外界攻擊「李家帝國，公公、兒子、婦媳輪流做」，再度表示，現在是民主時代，靠選民一張張選票當選，做得好才會被肯定和當選，特定人士和網軍不該再用封閉思想評量選民智慧。

楊麗香說，再次參選是抱著為民服務的誠心與態度，過去她從政政績有目共睹，北斗鎮正在進縱也希望能一直進步，軟硬體建設做好的同時也應該做好社福，現在整體庶民經濟狀況並不好，鎮公所格外需要做好安老、安幼讓年輕人無後顧之憂拚經濟。

據透露，楊麗香從上屆鎮長卸任後的第一志願是回歸家庭，當專職家庭主婦相夫教子，沒想到夫婿李玄在因案入獄，家族協調後再由她披戰袍代夫出征。每次與支持者講到這裡，楊麗香都為了無法完成「小小心願」而泣不成聲，跟許多婦女支持者哭成一團。

據了解，顏宏霖長期耕耘基層，競選上一屆、本屆鎮長都功敗垂成，當鎮長一職出現空缺，他果然再接再厲動員去年鎮長選舉團隊投入補選。洪叁民77歲1994年、1998年當選第十二屆和十三屆北斗鎮長，2001年競選縣長、2006年再度競選北斗鎮長都失利，這次再度出馬考驗凝聚昔日樁腳的實力。地方政壇對登記參選的林政興知之甚少，僅知從北部回北斗，希望有機會服務鄉里。

據了解，楊麗香與顏宏霖有不少泛綠選票，獲得民進黨徵召的江熊一楓可望號召綠軍歸隊，洪叁民與林政興各有無黨籍鐵票，都可能瓜分楊、顏的部分選票，目前藍營支持將是左右補選勝負的重要力量。