柯文哲爭取基層支持 沙鹿區南勢里長王愷主動加入民眾黨

民眾黨主席柯文哲要參選總統，多次到中南部爭取基層支持，台中市沙鹿區南勢里長王愷服務獲里民好評，他已主動加入民眾黨，他說台灣要改變，不應該只有藍綠二黨，他認為柯文哲是3組總統參選人中，最適合當總統的人選。

沙鹿區南勢里長王愷表示，台灣歷經兩次政黨輪替，國家沒有變好反而愈來愈差，連人與人之間相處的人情味都不見了，他住鄉下的感觸更深、二黨互相監督是要讓國家更富強讓人民生活變得更好，但他看到的是因為選舉，製造很多仇恨與情感撕裂。

他表示，台灣已經給過藍綠太多機會，換來的卻不是希望反而是更多的失望，將事做好的基本要件需要沒包袱，他相信沒有政治包袱的「阿北」柯文哲可以讓台灣走向一條正確的道路。王愷說他在中區台灣選哲之友會活動中入民眾黨，獲柯文哲頒證，這是台灣改變的開始。