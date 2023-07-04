快訊

中華電信光世代500M免費升級吃不到網路還變卡？內行人曝1現實規則「別急」

驚吐遭黑人性騷…郭源元沉寂5天首發聲 一張圖暖哭無數網友

鴻海要拋棄夏普？股東轟吳柏勳：夏普被鴻海收購7年沒長進

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲爭取基層支持 沙鹿區南勢里長王愷主動加入民眾黨

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
柯文哲參選總統爭取基層支持，台中市沙鹿區南勢里長王愷主動入黨。圖／南勢里長王愷提供
柯文哲參選總統爭取基層支持，台中市沙鹿區南勢里長王愷主動入黨。圖／南勢里長王愷提供

民眾黨主席柯文哲要參選總統，多次到中南部爭取基層支持，台中市沙鹿區南勢里長王愷服務獲里民好評，他已主動加入民眾黨，他說台灣要改變，不應該只有藍綠二黨，他認為柯文哲是3組總統參選人中，最適合當總統的人選。

沙鹿區南勢里長王愷表示，台灣歷經兩次政黨輪替，國家沒有變好反而愈來愈差，連人與人之間相處的人情味都不見了，他住鄉下的感觸更深、二黨互相監督是要讓國家更富強讓人民生活變得更好，但他看到的是因為選舉，製造很多仇恨與情感撕裂。

他表示，台灣已經給過藍綠太多機會，換來的卻不是希望反而是更多的失望，將事做好的基本要件需要沒包袱，他相信沒有政治包袱的「阿北」柯文哲可以讓台灣走向一條正確的道路。王愷說他在中區台灣選哲之友會活動中入民眾黨，獲柯文哲頒證，這是台灣改變的開始。

柯文哲 民眾黨

延伸閱讀

綠派系民調揭賴清德支持度34%領先 侯友宜依然排第三

公布台南第6選區民調 王定宇：侯數字恐再探底 造就郭參選正當性

捷運議題持續過招 新北市府酸：雙北捷運「南柯一夢」

柯文哲稱新冠疫苗「送的比買的多」 疾管署最新回應了

相關新聞

魔戒誘惑？打賞街頭藝人蒂芬尼鑽戒 讓一些人現出原形

彰化市街頭藝人王萍今年4月22日傍晚在彰化八卦山大佛前的觀景平台演唱，獲打賞一枚市價約8萬元的蒂芬尼鑽戒，她怕有人誤投，...

日月潭打造運動旅遊風潮 2023Come!Bikeday正式展開

為打造日月潭成為運動旅遊景點，日月潭國家風景區宣布2023Come!BikeDay自行車系列活動於7月正式展開，除了挑戰...

柯文哲爭取基層支持 沙鹿區南勢里長王愷主動加入民眾黨

民眾黨主席柯文哲要參選總統，多次到中南部爭取基層支持，台中市沙鹿區南勢里長王愷服務獲里民好評，他已主動加入民眾黨，他說台...

300億租金補貼申請熱烈 彰化兩天已800件申請

物價上漲，租屋費也水漲船高，去年度「300億元中央擴大租金補貼專案」，彰化縣即有5835件申請，成功申請比例超過8成；今...

六度送審 台中山海環線 爭中央全額補助

台中市「山海環線可行性研究修正報告」，昨修正後第6度提送中央審查，爭取全額補助。交通局表示，這次配合交通部審查意見修正，...

北斗鎮長補選 2女將舌戰李家帝國

北斗鎮長即將補選，民進黨徵召前縣議員江熊一楓參選，縣黨部主委楊富鈞昨頒發民進黨推薦書。江熊一楓表示，「李家帝國統治5屆1...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦