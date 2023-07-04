300億租金補貼申請熱烈 彰化兩天已800件申請

物價上漲，租屋費也水漲船高，去年度「300億元中央擴大租金補貼專案」，彰化縣即有5835件申請，成功申請比例超過8成；今年此項專案7月3日啟動以來，由於物價持續攀升，兩天不到就湧進約800件，可見租屋族對於租金補貼需求十分強烈。

縣府工務處表示，彰化縣「300億元中央擴大租金補貼專案」受理申請，從昨天上午9時起到明年12月31日下午5時，為期1年6個月，今年年滿18歲就學中在外租屋者也可申請、新戶隨到隨辦、補貼追溯自申請日。

縣府工務處指出，受理方式有線上申請、郵寄申請及臨櫃申請，呼籲有租屋需求的民眾踴躍提出申請，如欲進一步了解租金補貼相關資訊可至「300億元中央擴大租金補貼專區」(https://pip.moi.gov.tw/V3/B/SCRB0102.aspx)查詢或電話諮詢工務處建築工程科（04-7532194）。

工務處指出，彰化縣家庭成員的每人每月平均所得低於4萬2690元，且家庭成員均無房屋，無須設籍於租賃房屋所在地，即可提出申請。為民眾申請便利，同步開放線上申請，新戶只需拍照上傳租賃契約、銀行帳戶等資料，去年已核定的舊戶免再重新申請，將由中央申請系統直接帶入審核。

每戶補貼金額每月最高上限為 2000到3600元，另有加碼補貼，針對成年未達40歲單身青年、結婚 2 年內的新婚家庭、育有未成年子女家庭及經濟或社會弱勢，提供金額加碼補助 1.2~1.8 倍。

申請方式如下：線上申請至內政部營建署網站首頁（網址：https://www.cpami.gov.tw）右側→「重要政策」→「三百億元中央擴大租金補貼線上申請」網站提出，存檔後點選送出才算完成。

郵寄申請：郵寄掛號信件至彰化縣政府工務處(500201彰化縣彰化市中山路二段416號二樓)；臨櫃申請：可洽彰化縣政府一樓服務台駐點服務人員(7月到8月收件時間：上午9點至11點半及下午2點至4點半)