魔戒誘惑？打賞街頭藝人蒂芬尼鑽戒 讓一些人現出原形

彰化市街頭藝人王萍今年4月22日傍晚在彰化八卦山大佛前的觀景平台演唱，獲打賞一枚市價約8萬元的蒂芬尼鑽戒，她怕有人誤投，希望戒指物歸原主。後來，有多人與她取得連繫，多自稱是遺失戒指，但時間與款式、編號、不符，甚至有一對夫妻認為跟他們失竊的婚戒很像，懷疑竊賊是不敢銷贓，才丟進打賞箱，由於口氣不好，讓王萍有些寒心。

有「彰化小鄧麗君」美稱的街頭藝人王萍說，演唱當時，人來人往，很多人將鈔票投入茶葉罐裡，直到回家後，她的媽媽打開打賞罐，才發現底層藏有一枚戒指。檢視這枚戒指，環內有TIFFANY & CO PT950字樣，她原以為是仿冒品，拿到金飾店鑑定，表示是真品，估計市價約8萬元。

王萍說，如果有人肯定她，以鑽戒打賞，她當然欣然收下，她不認為真有粉絲這麼大方，懷疑是外地遊客在打賞時，不慎讓戒指投進打賞罐，事後也可能不知道掉那裡去，以致過了兩個多月，一直沒找上門。她因此公開在媒體表示，若是有人誤投，希望戒指物歸原主。

不過，律師洪志賢指出，打賞人將鑽戒投入打賞罐，由於已在街頭藝人支配領取之下，贈與、交付已經完成、生效，街頭藝人沒有義務歸還，除非打賞者能證明自己是誤投或不小心掉入打賞罐，但這難度很高，因此「除非受贈人回贈，否則不必歸還」。

但王萍仍依承諾，如果有人誤投，希望能物歸原主。這三周來，已有多人透過網路媒體與王萍聯繫，王萍則透過有珠寶買賣經驗的友人楊小姐幫忙處理。楊小姐說，多是稱這枚蒂芬尼可能是他們遺失，但經查證， 都沒有打賞當天在彰化的軌跡，或者款式、編號不符，但有的還是很「 盧」，強調外型很像，還附上戒指編碼，要求做鑑定，後來都經她一一排除可能。

楊小姐說，還有一對夫妻自稱，他們在今年三月遺失一枚婚戒，與王萍在打賞箱發現的蒂芬尼鑽戒很像，還說蒂芬尼每個戒指都有特殊編號，猜想他們失竊時曾向警方報案，竊賊不敢銷贓，才會隨意丟進打賞箱內。

楊小姐說，這對夫妻要求檢驗王萍獲打賞的戒指號碼，做對核對。在過程中，感受到對方口氣不好，要求不要冠以她們有意侵占的心態，讓她們十分難過，後來，經檢視編號後，確定不一樣才排除。