中捷總經理請辭 副總葉進財代理

台中捷運綠線5月發生建築塔吊砸入軌道釀死傷，中捷代理董事長林良泰請辭後，總經理莊明聰上月26日請辭，由副總經理葉進財代理，消息昨天曝光。中捷代理董事長吳存金表示，莊辭職是家庭因素，與5月中捷事故無關。

莊明聰請辭後，中捷董事長、總經理都是代理職務；吳存金說，中捷事故的調查報告，市府與運安會都在進行中，為尊重未來董事長的人事任用權，才由葉進財代理總經理。

中捷綠線5月10日發生事故後，莊明聰擔任現場指揮官，後來時任代理董事長的林良泰因口誤挨批請辭，莊明聰在議會備詢時，也口誤說出「我們倒楣」，再度遭砲轟，隨後就傳莊明聰有意請辭。

台中市議會定期會上月21日結束，莊明聰近日請辭獲准。吳存金說，莊明聰由前董事長林志盈延攬到中捷，但莊明聰家住在台北，林志盈離開中捷後，就有意請辭北返；她也體諒莊以家庭為重，莊請辭與中捷意外完全無關。中捷指出，莊明聰因個人生涯規畫6月26日請辭，中捷已於6月30日舉行董事會，通過由副總經理葉進財代理總經理；葉為台北科大機電整合研究所碩士，進入軌道業31年，實務經驗豐富。

中捷強調，葉進財2020年1月任中捷副總經理，參與綠線通車前整備與正式通車營運，目前代理總經理負擔中捷營運責任。