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北斗鎮長補選 2女將舌戰李家帝國

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導

北斗鎮長即將補選，民進黨徵召前縣議員江熊一楓參選，縣黨部主委楊富鈞昨頒發民進黨推薦書。江熊一楓表示，「李家帝國統治5屆13年」，北斗鎮不該被家族政治與派系勢力把持。因案被解職的前鎮長李玄在妻子、也是前鎮長的楊麗香說，北斗鎮民有幸福感才會投給李家，江熊一楓不必把互相攻擊當作選舉手法。

李玄在被判圖利罪遭解職，除江熊一楓、楊麗香外，本屆參選落敗的顏宏霖也有意角逐，已積極走訪基層。在民進黨補選協調式民調落敗的王東魚不服，在臉書揚言退黨；楊富鈞表示，將盡力整合黨內民意，爭取團結勝選。

江熊一楓說，北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年，父親、兒子、媳婦輪流做，北斗人凍沒條，呼召我出來」，「我有勇氣來改變北斗」，北斗鎮政不應該被家族政治和派系勢力把持，參加鎮長補選，希望翻轉北斗。

江熊一楓說，她要活化長期閒置的遠東戲院，改善大菜市場公共衛生，推動東螺溪美人樹花道清淤，提高國際木球場使用率，在中寮、大道、新生、大新等偏鄉鄰里舉辦大型活動。

楊麗香已經宣布投入鎮長補選，她臨危受命再度參選，北斗選民有幸福感，才願意給李家執政的機會；江熊一楓在本屆議員選舉遭滑鐵盧，應能體會人民作主，「李家帝國統治」這些話，從江熊一楓嘴裡講出來並不恰當。

楊麗香說，她將繼續完成李玄在未完成的施政抱負「敬老123」、「安幼321」等證件，建設西北斗多功能運動場館；她補選若當選，將爭取在東北斗的大新、新生高鐵高架橋下，興建綠廊公園與運動設施。

民進黨 議員

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