草屯鳥嘴潭工程 土方倒烏溪惹議

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，開挖土方以「培厚」為名堆在烏溪河床引發爭議。立委陳椒華昨邀集現勘，環團抗議破壞生態與河相。中區水資源局表示，培厚作業經水理演算，將進行河道監測，整合各界意見改善培厚作業。

鳥嘴潭人工湖位於烏溪旁，面積達178公頃，完工後每日可供應彰化、草屯民生用水25萬噸。環團發現工程開挖土方堆在河道內，石灼橋下游、北勢堤防、平林一號堤防周邊都有，還將繼續填入大崛坑山坳，破壞生態、危及河防安全。

台灣石虎保育協會理事長劉威廷說，鳥嘴潭工程規避環評、生態檢核，將大量土方倒在烏溪內，以「培厚」名義粉飾太平，破壞石虎、巴氏銀鮈生態棲地，也影響河防安全，已向監察院陳情，並就環評缺失提起行政訴訟。

中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群質疑，水利學沒有「培厚」，只有護堤養灘，得在行水區內、高度不高於灘地，現在烏溪土方高達2、30公尺，大崛坑更是在堤防外填土，「全非培厚，而是堆置土方」，未來大水時流速更快更集中，恐釀成危害。

陳椒華說，若河川有培厚需求，施工前應提報、審議，現在未經評估就填土，恐破壞生態、加劇河川沖刷、淤積；現已培厚的河段應加強監測，還未施工的大崛坑山坳，在未釐清爭議前，應停止作業。

中區水資源局長莊曜成說，培厚是為減少水流沖刷，以往採用混凝土塊，現改採夯實土方，培厚灘地高度、厚度及能否漫灘等通水面積，經水理演算通過，確保安全。