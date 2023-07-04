六度送審 台中山海環線 爭中央全額補助

台中市「山海環線可行性研究修正報告」，昨修正後第6度提送中央審查，爭取全額補助。交通局表示，這次配合交通部審查意見修正，總經費維持833.41億元，整體自償率為17.30%。

中市府去年10月將修正報告送交通部，交通部去年12月函復書面意見，要求市府依今年最新財力級次變動，從第3級提升至第2級，檢討相關財務計畫後提送。

交通局長葉昭甫表示，修正報告已依相關審查估算，總經費維持833.41億元，中央負擔445.03億元、占53.4%，地方自籌388.38億元、占46.6%；整體自償率為17.30%，已達中央審查門檻。

葉昭甫說，市府考量山海環線為台鐵系統，屬國有財產，未來營運及產權都歸中央，市府仍向中央爭取比照台中鐵路高架捷運化計畫，由中央全額補助興建，呼籲中央盡快召開審查會議，並核定計畫。

中市府推動的「山海環線計畫」，從前市長胡志強、林佳龍到現任市長盧秀燕，全案包含山線高架延伸烏日3.7公里，海線雙軌暨部分高架化25.9公里，新增甲后線鐵路14.3公里。

市府表示，山線高架延伸到烏日，由大慶車站南側高架延伸，在新烏日站前降回平面，烏日車站為高架車站；海線雙軌暨部分高架化計畫，大甲至沙鹿車站規畫雙軌高架化，大甲、清水、沙鹿車站為高架車站；沙鹿至追分車站為平面雙軌化。

至於新增甲后線鐵路計畫，從大甲車站起往東跨越國道三號、高鐵及國道一號後，從中科后里園區北側往南銜接至后里車站，沿途設3處高架車站。

市府表示，山海環線計畫目前仍在可行性研究階段，中央核定後可進行，由交通部鐵道局辦理綜合規畫，再經行政院核定後，山線延伸計畫預計5年完工，海線計畫預計11年完工，新增甲后線鐵路預計7年完工。