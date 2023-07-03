6歲以下免費住卻算人頭 網戰翻…消保官講話了

有民眾在臉書「爆料公社」貼文抱怨，到南投旅遊要入住日月潭一家古蹟飯店「潭日月」，因有2個未滿3歲不佔床的幼兒，擔心人頭問題，入住前特別上網查，確認訂房說明上寫「6歲以下免費入住」，因此訂了雙人房，未料卻被告知無法兩大兩小入住，被要求加價1萬元升等4人房，氣得不住，痛斥業者玩文字遊戲。

對此，業者表示，為確保每位旅客皆享有優良的住宿品質，官網說明「雙人房最多可加1人（入住人數最多3人），但不可加床；未滿6歲不收費，6歲以上加人費用含盥洗備品及早餐須加收每人1100元。」櫃檯依規定善意建議改為雙人房2間或4人房，差額是因為房型差異，並非1個6歲以下幼兒要加收1萬元。

而網友看法卻很兩極，不少人認為，「免費入住的意思不就是不算人頭嗎」、「只是個嬰兒而已就要改房型，多花10000元，真的太瞎」、「都小朋友還要限定人數房型，就有點超過了」，甚至狠酸業者「想要敲盤子，結果盤子敲碎了」等。

但也有不少人認為，「規定很明確，就是每房最多3人」、「4個人卻要訂雙人房」、「2大2小訂雙人房，小寶寶是要睡行李箱嗎」、「遊戲規則自己沒看清楚」等；也有不少網友建議「跟飯店訂房時可先講清楚」、「下次直接問2大2小行不行」。

對此，南投縣政府消保官表示，有日月潭旅行業者於官網登載6歲以下幼兒免費住宿，就不得以任何方式收取幼兒費用，否則違反「消費者保護法」規定，刊登不實廣告，消費者因信賴廣告受損害，刊登者與企業經營者負連帶損害賠償責任。