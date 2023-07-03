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台中霧峰居民等公車自備座椅 市議員爭取到兩張椅仍無喜悅
台中市公車「霧峰舊正社區停車場站」的站牌在台63線快速道路橋下，因為沒有候車亭，附近長輩自行拿了家中舊椅子充當，市議員張芬郁為此向交通局反映，雖爭取到兩張候車椅，但張芬郁認為仍遠有不足。
交通局說，預計依現況設置2張候車座椅，以利民眾乘車等候時使用。為持續提升候車環境，交通局將觀察民眾使用需求及情形，並逐年編列預算，持續評估及設置相關候車設施，增進民眾使用大眾運輸的意願。
張芬郁說，舊正社區停車場站有許多長輩搭公車，但年紀大了不耐久站，居民只好拿家中椅子供長輩使用，她接獲陳情，希望增設候車亭、候車椅，解決太陽底下候車無處遮陽或無處可坐的窘境。
她說，曾多次向交通局反映，包括中興仁化路口站、霧峰中正路山腳下站、四德路農會前等都需要候車亭和候車椅，但交通局都說用地無法取得或空間不足，讓民眾相當失望。
張芬郁說，舊正社區停場站除了需要候車亭或候車椅，民眾也希望增開班次，並有有智慧型站牌顯示公車到站時間、增設YouBike站。她說，至今年4月，台中市有6892處公車招呼站，設有候車亭的站點977座，佔比僅0.14，其中大里33座、霧峰23座。
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