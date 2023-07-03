快訊

澎湖往返台南交通船驚傳擱淺近3小時 75人待深夜脫困

炎亞綸手機、電腦被扣 晚間抵地檢署複訊「低聲問一句話」

反對「3+1」制度 侯友宜：當選就恢復4個月兵役

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中霧峰居民等公車自備座椅 市議員爭取到兩張椅仍無喜悅

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
市議員張芬郁說，交通局雖要增設兩張座椅，但她無喜悅。圖／張芬郁提供
市議員張芬郁說，交通局雖要增設兩張座椅，但她無喜悅。圖／張芬郁提供

台中市公車「霧峰舊正社區停車場站」的站牌在台63線快速道路橋下，因為沒有候車亭，附近長輩自行拿了家中舊椅子充當，市議員張芬郁為此向交通局反映，雖爭取到兩張候車椅，但張芬郁認為仍遠有不足。

交通局說，預計依現況設置2張候車座椅，以利民眾乘車等候時使用。為持續提升候車環境，交通局將觀察民眾使用需求及情形，並逐年編列預算，持續評估及設置相關候車設施，增進民眾使用大眾運輸的意願。

張芬郁說，舊正社區停車場站有許多長輩搭公車，但年紀大了不耐久站，居民只好拿家中椅子供長輩使用，她接獲陳情，希望增設候車亭、候車椅，解決太陽底下候車無處遮陽或無處可坐的窘境。

她說，曾多次向交通局反映，包括中興仁化路口站、霧峰中正路山腳下站、四德路農會前等都需要候車亭和候車椅，但交通局都說用地無法取得或空間不足，讓民眾相當失望。

張芬郁說，舊正社區停場站除了需要候車亭或候車椅，民眾也希望增開班次，並有有智慧型站牌顯示公車到站時間、增設YouBike站。她說，至今年4月，台中市有6892處公車招呼站，設有候車亭的站點977座，佔比僅0.14，其中大里33座、霧峰23座。

台中市交通局日前勘查霧峰舊正社區停車場站時，有30多居民現身關心，顯示十分重視此事。圖／張芬郁提供
台中市交通局日前勘查霧峰舊正社區停車場站時，有30多居民現身關心，顯示十分重視此事。圖／張芬郁提供

公車 長輩 台中市

延伸閱讀

台中交通罰鍰收入去年逾25億 議員籲專款改善行人安全

身障者憂大里運動公園停車場月票改抽籤 台中市府：已有身障者優惠

盧秀燕IG喝可樂 議員批不健康示範 網友：巴菲特也愛

大里運動中心無障礙設施遠又陡還加欄杆？ 身障者怨像入場考試

相關新聞

台中霧峰居民等公車自備座椅 市議員爭取到兩張椅仍無喜悅

台中市公車「霧峰舊正社區停車場站」的站牌在台63線快速道路橋下，因為沒有候車亭，附近長輩自行拿了家中舊椅子充當，市議員張...

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬動工 7月4日起封路4年半

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第一區段即將施工，兩側堤岸道路省道台19線彰水橋至鄉道彰16線崙美橋路段將管制交通，7月...

應援600斤荔枝送8家長照機構 江肇國：冰冰吃最消暑

今年荔枝盛產，產量大出，為幫助農民，立法委員候選人江肇國牽線企業，認購600斤荔枝送給地方8家長照機構的長輩。

50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

台中市政府衛生局接獲雲林縣政府衛生局通知，指該縣於執行登革熱擴大篩檢時，發現1例與確定個案有密切接觸的快篩陽性民眾，有台...

政府補助旅客免費接駁服務 中彰7條路線出爐

交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客在地接駁服務7月上路，參山國家風景區管理處首批核定中彰地區5家小客車租...

彰化建縣300年慶典音樂會 台北愛樂管弦樂團將登場

彰化今年建縣300年，縣府為慶祝這歷史時刻，7月15日將邀請享譽國際的台北愛樂管弦樂團在彰化縣立體育館舉辦「建縣三百慶典...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦