彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬動工 7月4日起封路4年半
彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第一區段即將施工，兩側堤岸道路省道台19線彰水橋至鄉道彰16線崙美橋路段將管制交通，7月4日起至117年1月27日全線全日道路封閉，封閉道路時間長達四年半，彰化縣政府提醒用路人配合交通管制及改道通行。
此段工程起點為台19線彰水橋，往東沿大埔截水溝兩岸進行道路拓寬工程，沿線經國道1號、崙美橋、省道台1線、縣道137線、建國科技大學，終點為彰化市中興路與介壽北路口，全長約4.5公里，道路單側拓寬9公尺，主體道路工程將串連新建2座橋樑，改建橫交橋樑6座，分為六區段施作，總經費37.5億元，總工期為1825日曆天。
道路封閉後，用路人應提前改以省道台1線中央陸橋、崙美路、彰水路99巷、省道台19線的替代路線行駛，並遵守管制人員導引，以確保行車安全。
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