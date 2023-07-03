台中國際壘球園區啟用 展現壘球能量

位於台中市外埔區的台中國際壘球運動園區今天啟用，包含一座國際賽事標準的壘球場、一座練習場。市長盧秀燕表示，爭取國際賽事到台中，讓世界看見台灣壘球能量。

台中國際壘球運動園區今天亮相，啟用典禮由盧秀燕開球，為國際壘球運動園區揭開序幕。立法院副院長蔡其昌、立委江啟臣、教育部體育署主秘房瑞文、運動局長李昱叡等人出席。

盧秀燕表示，園區原規劃興建經費新台幣2億元，教育部體育署補助1.2億元，市府原自籌8000萬元。但因應

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情影響及物價上漲，市府再追加6000萬元，興建總預算規模達2.6億元。

擔任企業壘球聯賽會長與台中市壘球委員會主委的蔡其昌表示，過去台灣一直苦無國際標準場地，他爭取在台中興建國際級壘球園區。外埔是棒球電影「KANO」拍攝地，爭取國際壘球園區到外埔興建，期盼讓壘球向下扎根。

連任台中市慢速壘球委員會主委的江啟臣指出，國際壘球園區提供選手優良場地使用，期盼持續爭取國內外大小賽事到台中舉辦，為台中、台灣創造更多曝光度。

李昱叡指出，台中國際壘球運動園區將興建地上2層建築物，包括一座國際賽事標準的壘球場及一座練習場，啟用前也邀請世界棒壘總會（WBSC）團隊代表現勘與專業諮詢，並陸續舉辦多項測試賽與企業女子壘球聯賽。

運動局指出，園區內規劃符合國內外賽事需求，包括投打練習區、觀賽看台及夜間照明，室內有專屬主、客隊球員休息室、行政服務空間、媒體室、轉播室等賽事空間可調整調度使用；練習場則可提供選手熱身練習及活動使用，未來國內外重要的壘球賽事都可在地舉辦。