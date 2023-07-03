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應援600斤荔枝送8家長照機構 江肇國：冰冰吃最消暑
今年荔枝盛產，產量大出，為幫助農民，立法委員候選人江肇國牽線企業，認購600斤荔枝送給地方8家長照機構的長輩。
江肇國說，協助牽線送物資給地方機構，一來共享盛產豐收的成果，二來在過程中關心他們的近況，了解需求。
江肇國說，自己常把多汁飽滿的荔枝冰在冰箱裡，跑行程吃上幾顆，炎炎夏日「冰冰的吃好幸福！」
江肇國表示，這次與新濱食品有限公司總經理詹鎮陽合作認購。詹鎮陽說，自己共從家鄉買了1400斤的荔枝，起初是不希望看到農民的努力，因盛產造成價格下跌、利潤變低。江肇國希望分享長照機構的長者們，詹心想既能幫到農民，又能讓年長者吃得開心，一舉數得。
毓祥護理之家執行長蕭勝中表示，很感謝捐助單位及江肇國候選人的牽線，期待送荔枝的活動能讓年長者享受水果的同時也感受到滿滿的關懷。
台中市農業局長張敬昌表示，目前荔枝進入產季尾聲，今年價格持平。
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