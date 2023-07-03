50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

台中市政府衛生局接獲雲林縣政府衛生局通知，指該縣於執行登革熱擴大篩檢時，發現1例與確定個案有密切接觸的快篩陽性民眾，有台中市活動史。已立即展開個案疫調，並通知南屯區公所開設區級防治中心，執行活動地病媒蚊密度調查，昨天已完成活動地噴藥的化學防治。

衛生局說，該案為50多歲退休男性，居住於台中市南屯區，在潛伏期間曾陪伴親友往返雲林縣與台中市。6月27日因發燒等症狀，曾於雲林縣就醫，後經該縣匡列為登革熱確定個案密切接觸者，並在雲林縣篩檢站採檢NS1快篩陽性，現由該縣醫院通報收治住院中，發病後並未回台中。

衛生局長曾梓展說，登革熱為我國第二類法定傳染病，暑假期間，民眾出國及國內旅遊活動頻繁，為預防感染登革熱，民眾可加強防蚊措施，建議可使用蚊帳、噴灑防蚊液、著淺色長袖長褲等方法減少蚊子叮咬。

如返國或南部旅遊活動後，有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫、並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利及時篩檢、診治及通報。

此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如發現疑似個案配合使用登革熱NS 1快篩試劑輔助診斷或轉檢通報，衛生單位獲報後將盡速疫調等防治作為。