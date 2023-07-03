快訊

高鐵前副總遭控強吻、侵犯 孫鴻文稱沒用權勢脅迫：是婚外情

法國暴動怒火延燒！阿裔少年之死暴露的種族問題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市政府衛生局呼籲，如返國或南部旅遊活動後，有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫。圖／台中市衛生局提供
台中市政府衛生局呼籲，如返國或南部旅遊活動後，有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫。圖／台中市衛生局提供

台中市政府衛生局接獲雲林縣政府衛生局通知，指該縣於執行登革熱擴大篩檢時，發現1例與確定個案有密切接觸的快篩陽性民眾，有台中市活動史。已立即展開個案疫調，並通知南屯區公所開設區級防治中心，執行活動地病媒蚊密度調查，昨天已完成活動地噴藥的化學防治。

衛生局說，該案為50多歲退休男性，居住於台中市南屯區，在潛伏期間曾陪伴親友往返雲林縣與台中市。6月27日因發燒等症狀，曾於雲林縣就醫，後經該縣匡列為登革熱確定個案密切接觸者，並在雲林縣篩檢站採檢NS1快篩陽性，現由該縣醫院通報收治住院中，發病後並未回台中。

衛生局長曾梓展說，登革熱為我國第二類法定傳染病，暑假期間，民眾出國及國內旅遊活動頻繁，為預防感染登革熱，民眾可加強防蚊措施，建議可使用蚊帳、噴灑防蚊液、著淺色長袖長褲等方法減少蚊子叮咬。

如返國或南部旅遊活動後，有出現發燒、頭痛、肌肉關節痛、後眼窩痛、出疹等疑似登革熱症狀，請盡速就醫、並主動告知醫護人員出國、旅遊或活動史，以利及時篩檢、診治及通報。

此外，也請醫療院所提高警覺，加強詢問就診者的TOCC（旅遊史、職業史、接觸史、群聚史），如發現疑似個案配合使用登革熱NS 1快篩試劑輔助診斷或轉檢通報，衛生單位獲報後將盡速疫調等防治作為。

衛生局 登革熱 快篩陽性

延伸閱讀

雲林防堵登革熱關閉桐花公園 確診6人都有務農工作

雲林本土登革熱再添2例 6例全在古坑鄉

開設登革熱前進指揮所？薛瑞元：莊人祥已南下

高雄新增1例本土登革熱確診 醫師積極通報獲獎勵金

相關新聞

綠鬣蜥在中部趴趴走嚇壞人 橫行興大校園學生不敢靠近

綠鬣蜥現蹤校園造成生態危機，農委會主委陳吉仲宣稱2022年要清除完畢，陳吉仲任教國立中興大學就有民衆通報有綠鬣蜥現蹤，且...

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬動工 7月4日起封路4年半

彰化市大埔截水溝堤岸道路拓寬工程第一區段即將施工，兩側堤岸道路省道台19線彰水橋至鄉道彰16線崙美橋路段將管制交通，7月...

應援600斤荔枝送8家長照機構 江肇國：冰冰吃最消暑

今年荔枝盛產，產量大出，為幫助農民，立法委員候選人江肇國牽線企業，認購600斤荔枝送給地方8家長照機構的長輩。

50多歲男感染登革熱 有台中活動史但發病後未返回住處

台中市政府衛生局接獲雲林縣政府衛生局通知，指該縣於執行登革熱擴大篩檢時，發現1例與確定個案有密切接觸的快篩陽性民眾，有台...

政府補助旅客免費接駁服務 中彰7條路線出爐

交通部觀光局補助小客車租賃業與旅宿業合作，提供旅客在地接駁服務7月上路，參山國家風景區管理處首批核定中彰地區5家小客車租...

彰化建縣300年慶典音樂會 台北愛樂管弦樂團將登場

彰化今年建縣300年，縣府為慶祝這歷史時刻，7月15日將邀請享譽國際的台北愛樂管弦樂團在彰化縣立體育館舉辦「建縣三百慶典...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦