影／草屯鳥嘴潭土方倒烏溪惹議 立委視察、環團抗議

水利署在南投草屯打造鳥嘴潭人工湖，預計今年底完工，但中水局將開挖的土方堆在烏溪稱「培厚」偏流渠段，引發爭議。立委陳椒華今邀集專家學者及相關單位現勘，石虎協會等環團也到場抗議，中水局表示，培厚作業有經水理演算，後續也會做河道監測，確保河川穩定性，並整合相關意見對土方培厚作業進行改善。

鳥嘴潭人工湖位於烏溪旁，面積達178公頃，啟用後供應彰化及草屯民生用水共計25萬噸。但環保團體發現該工程把開挖土方堆在石灼橋下游、北勢堤防、平林一號堤防等河道內，並將繼續填入大崛坑山坳，質疑破壞生態，影響河防安全。

立委陳椒華今邀集專家學者、公共工程委員會，並會同水利署中區水資源局及第三河川局等相關單位前往鳥嘴潭人工湖及遭土方培厚河段等地現勘，台灣石虎保育協會、台灣生態學會、台灣淺山學社、台灣水資源保育聯盟等環團也到場抗議。

該石虎協會理事長劉威廷說，鳥嘴潭開發單位規避環評、生態檢核等程序，將大量無處可去的土方偷倒在烏溪內，並以「培厚」名義粉飾太平，破壞石虎、巴氏銀鮈等生態棲地，也影響河防安全，已向監察院陳情，就環評缺失將提行政訴訟。

中興大學水土保持學系特聘教授陳樹群也提出質疑，他說，水利學中沒有「培厚」，只有護堤養灘，而養灘是在河川行水區內，來保護堤防，但中水局規畫的大崛坑卻是在堤防外，其他已堆置處達2、30米，遠高於灘地，認真來說，「全非培厚，而是堆置土方」，未來大水時無法漫灘，流速將更快更集中，恐造成更大危害。

對此，中區水資源局長莊曜成說，培厚是在堤防前減少水流對堤防造成沖刷，未做培厚沖刷傷害更大，只是以往工法是用混凝土塊，現改採夯實土方的替代方法，而培厚灘地高度、厚度及能否漫灘等通水面積有經過水理演算，確認可行才培厚。

立委陳椒華則說，從鳥嘴潭湖區開挖出來的土方，理論上是要拿去賣或堆置在土方場，若河川有土方培厚需求，應該在施工前就該提報並審議相關計畫，而未審慎評估就填土恐加劇河道沖刷、淤積及破壞生態等問題，已培厚的需加強監測，還未填土培厚的大崛坑山坳需詳細審議討論，未能釐清爭議，就停止培厚作業。