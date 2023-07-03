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彰化北斗鎮長補選 兩女將為「李家帝國」交鋒

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣前縣議員江熊一楓參加本屆鎮長補選。記者簡慧珍／攝影
彰化縣前縣議員江熊一楓參加本屆鎮長補選。記者簡慧珍／攝影

民進黨彰化縣北斗鎮長參選人江熊一楓，今天批評北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年」，前鎮長李玄在的妻子也是前鎮長楊麗香反擊，北斗鎮民有幸福感才會投給李家，江熊一楓不必把互相攻擊當作選舉手法。

民進黨徵召前縣議員江熊一楓參加北斗鎮長補選，今天縣黨部主任委員楊富鈞代表黨主席賴清德頒發民進黨推薦書。江熊一楓說明競選動機和施政理念之前，未指名道姓的抨擊說，北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年，父親、兒子、媳婦輪流做，做不息。北斗人凍沒條，呼召我出來。」改變需要勇氣，「我有勇氣來改變北斗」。

宣布投入北斗鎮長補選的楊麗香表示，李玄在因被判圖利罪遭解職事出突然，她臨危受命再度參選鎮長，從過去到現在，李家都把公利擺中間，沒有私心私利，凡事以民意為依歸，北斗選民有幸福感才會票投李家，願意給李家執政的機會，江熊一楓在本屆縣議員選舉遭滑鐵爐，應該更能體會人民作主，「李家帝國統治」這些話從江熊一楓嘴裡講出來並不恰當。

楊麗香又表示，她和李玄在爭取補助款建設北斗，改善北斗鎮環境景觀，她和李玄在知道百姓生活辛苦，她將繼續完成李玄在未完成的施政抱負敬老123和安幼321、西北斗開發多功能運動場館，她若能補選當選本屆鎮長，將與台灣高鐵公司溝通，將在東北斗的大新、新生高鐵高架橋下興建綠廊公園並增加運動設施，讓大新、新生與中和里的里民就近享有優質的運動休閒空間。

彰化縣北斗鎮前鎮長楊麗香代夫出征，重披戰袍再度參加本屆鎮長補選。圖轉載自楊麗香臉書
彰化縣北斗鎮前鎮長楊麗香代夫出征，重披戰袍再度參加本屆鎮長補選。圖轉載自楊麗香臉書

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