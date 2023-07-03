彰化北斗鎮長補選 兩女將為「李家帝國」交鋒

民進黨彰化縣北斗鎮長參選人江熊一楓，今天批評北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年」，前鎮長李玄在的妻子也是前鎮長楊麗香反擊，北斗鎮民有幸福感才會投給李家，江熊一楓不必把互相攻擊當作選舉手法。

民進黨徵召前縣議員江熊一楓參加北斗鎮長補選，今天縣黨部主任委員楊富鈞代表黨主席賴清德頒發民進黨推薦書。江熊一楓說明競選動機和施政理念之前，未指名道姓的抨擊說，北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年，父親、兒子、媳婦輪流做，做不息。北斗人凍沒條，呼召我出來。」改變需要勇氣，「我有勇氣來改變北斗」。

宣布投入北斗鎮長補選的楊麗香表示，李玄在因被判圖利罪遭解職事出突然，她臨危受命再度參選鎮長，從過去到現在，李家都把公利擺中間，沒有私心私利，凡事以民意為依歸，北斗選民有幸福感才會票投李家，願意給李家執政的機會，江熊一楓在本屆縣議員選舉遭滑鐵爐，應該更能體會人民作主，「李家帝國統治」這些話從江熊一楓嘴裡講出來並不恰當。