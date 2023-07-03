中捷總經理莊明聰請辭獲准 董座老總都代理

繼台中捷運公司代理董事長林良泰請辭，總經理莊明聰也請辭獲准，由副總葉進財代理。代理董事長吳存金表示，莊辭職是家庭因素，與五月中捷事故無關。

吳存金說，目前市府調查報告、運安會調查都進行中，由葉進財代理，因考量須尊重未來董事長任用權，出現董事長、總經理都是代理的局面。

5月10日台中捷運發生撞上吊臂事件，莊明聰任現場指揮官。不料，代理董事長林良泰隔天主持記者會，惹出「拍手」風波，遭砲轟兩天閃辭。當時交通局長葉昭甫在美國，莊明聰面對議會質詢，不斷被砲轟被要求負責，一度失言，口誤「我們也很倒楣」，隨後就傳出莊明聰有意請辭。

議會定期會6月21日結束，莊明聰請辭獲准，吳存金證實由副總經理代理。吳存金表示，莊明聰到中捷，因時任董事長林志盈延攬，莊家在台北，經常往返北中，林志盈去職後即有意返回台北，早有辭意，她也體諒對方家庭為重，強調與中捷意外完全無關。