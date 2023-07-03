快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中捷總經理莊明聰請辭獲准 董座老總都代理

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
中捷總經理莊明聰請辭獲准，由副總莊進財代理。圖／聯合報系提供
中捷總經理莊明聰請辭獲准，由副總莊進財代理。圖／聯合報系提供

台中捷運公司代理董事長林良泰請辭，總經理莊明聰也請辭獲准，由副總葉進財代理。代理董事長吳存金表示，莊辭職是家庭因素，與五月中捷事故無關。

吳存金說，目前市府調查報告、運安會調查都進行中，由葉進財代理，因考量須尊重未來董事長任用權，出現董事長、總經理都是代理的局面。

5月10日台中捷運發生撞上吊臂事件，莊明聰任現場指揮官。不料，代理董事長林良泰隔天主持記者會，惹出「拍手」風波，遭砲轟兩天閃辭。當時交通局長葉昭甫在美國，莊明聰面對議會質詢，不斷被砲轟被要求負責，一度失言，口誤「我們也很倒楣」，隨後就傳出莊明聰有意請辭。

議會定期會6月21日結束，莊明聰請辭獲准，吳存金證實由副總經理代理。吳存金表示，莊明聰到中捷，因時任董事長林志盈延攬，莊家在台北，經常往返北中，林志盈去職後即有意返回台北，早有辭意，她也體諒對方家庭為重，強調與中捷意外完全無關。

台中捷運 美國 記者會

延伸閱讀

山海環線報告修正 中市府6度提中央爭取全額補助

通勤月票今啟用 中捷、台鐵專用通道順 人員引導旅客避誤刷

「台中友善公車」App7月起下架 併入「台中公車」App整合資訊

台中市通勤月票299元吃到飽 6月中旬72處開賣

相關新聞

綠鬣蜥在中部趴趴走嚇壞人 橫行興大校園學生不敢靠近

綠鬣蜥現蹤校園造成生態危機，農委會主委陳吉仲宣稱2022年要清除完畢，陳吉仲任教國立中興大學就有民衆通報有綠鬣蜥現蹤，且...

彰化北斗鎮長補選 兩女將為「李家帝國」交鋒

民進黨彰化縣北斗鎮長參選人江熊一楓，今天批評北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年」，前鎮長李玄在的妻子也是前鎮長楊麗香反擊，...

中捷總經理莊明聰請辭獲准 董座老總都代理

繼台中捷運公司代理董事長林良泰請辭，總經理莊明聰也請辭獲准，由副總葉進財代理。代理董事長吳存金表示，莊辭職是家庭因素，與...

台中慈濟醫院器捐 受贈者與家屬齊簽同意書盼遺愛人間

台中慈濟醫院推動器官捐贈宣導周，也紀念每位器官捐贈者的無私奉獻，今天在醫院舉辦宣導活動，器官移植中心主任鄭紹彬、賴家鈺醫...

山海環線報告修正 中市府6度提報中央爭取全額補助

台中市「山海環線可行性研究修正報告」至今歷經6次，配合交通部審查意見修正。今天再次提報，規劃山線高架延伸烏日3.7公里、...

影／全國首座！國際壘球園區啟用 盧秀燕：讓世界看見台中

全國首座─台中市國際壘球運動園區今天啟用，總經費2.6億元，台中市長盧秀燕說，這是台灣唯一且第一座國際壘球園區，全國性和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦