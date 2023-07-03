快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

山海環線報告修正 中市府6度提報中央爭取全額補助

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市山海環線報告，中市府6度提送中央審查爭取全額補助。圖／交通局提供
台中市山海環線報告，中市府6度提送中央審查爭取全額補助。圖／交通局提供

台中市「山海環線可行性研究修正報告」至今歷經6次，配合交通部審查意見修正。今天再次提報，規劃山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌暨部分高架化25.9公里，並新增甲后線鐵路14.3公里。

交通局長葉昭甫說，市府爭取中央全額補助興建，籲請中央盡快召開審查會議及核定計畫，讓山海環線一起得分。

台中市政府去年10月13日已將修正報告函報交通部，交通部去年12月14日函復書面意見，要求市府依今年最新財力級次變動，由原第3級提升至第2級，檢討相關財務計畫是否符合提送門檻。

市府修正後，總經費維持833.41億元，整體自償率為17.30%，已達中央審查門檻。

交通局長葉昭甫說，計畫經費分攤，修正報告已依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定估算，中央負擔445.03億元、53.4%，地方自籌388.38億元、46.6%。

市府考量山海環線為台鐵系統，屬國有財產，未來營運及產權都歸屬於中央，市府會持續向中央爭取比照「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由中央全額補助興建，合情、合理也合法。

盧秀燕任內已提送6次修正報告至交通部審查，台中市政府推動山海環線計畫的決心從未改變。

交通局說明，後續將積極配合審查程序，爭取計畫早日核定，並由鐵道局接續辦理綜合規劃作業。

交通部 台中市

延伸閱讀

通勤月票今啟用 中捷、台鐵專用通道順 人員引導旅客避誤刷

台中逾萬人搶當早鳥 明道中學：買月票取消校車全額退

「台中友善公車」App7月起下架 併入「台中公車」App整合資訊

iBike1.0維護差民代籲速替換 中市府：27日起全面汰換

相關新聞

綠鬣蜥在中部趴趴走嚇壞人 橫行興大校園學生不敢靠近

綠鬣蜥現蹤校園造成生態危機，農委會主委陳吉仲宣稱2022年要清除完畢，陳吉仲任教國立中興大學就有民衆通報有綠鬣蜥現蹤，且...

民團控鳥嘴潭土方倒烏溪 中水局：培厚提高禦洪

台灣石虎保育協會今天指出，在鳥嘴潭人工湖工區發現大量土石方傾倒烏溪，破壞動物棲地並縮減河道寬度。中水局對此表示，利用剩餘...

彰化北斗鎮長補選 兩女將為「李家帝國」交鋒

民進黨彰化縣北斗鎮長參選人江熊一楓，今天批評北斗鎮由「李家帝國統治5屆13年」，前鎮長李玄在的妻子也是前鎮長楊麗香反擊，...

中捷總經理莊明聰請辭獲准 董座老總都代理

繼台中捷運公司代理董事長林良泰請辭，總經理莊明聰也請辭獲准，由副總葉進財代理。代理董事長吳存金表示，莊辭職是家庭因素，與...

山海環線報告修正 中市府6度提報中央爭取全額補助

台中市「山海環線可行性研究修正報告」至今歷經6次，配合交通部審查意見修正。今天再次提報，規劃山線高架延伸烏日3.7公里、...

影／全國首座！國際壘球園區啟用 盧秀燕：讓世界看見台中

全國首座─台中市國際壘球運動園區今天啟用，總經費2.6億元，台中市長盧秀燕說，這是台灣唯一且第一座國際壘球園區，全國性和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦