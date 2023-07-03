山海環線報告修正 中市府6度提報中央爭取全額補助

台中市「山海環線可行性研究修正報告」至今歷經6次，配合交通部審查意見修正。今天再次提報，規劃山線高架延伸烏日3.7公里、海線雙軌暨部分高架化25.9公里，並新增甲后線鐵路14.3公里。

交通局長葉昭甫說，市府爭取中央全額補助興建，籲請中央盡快召開審查會議及核定計畫，讓山海環線一起得分。

台中市政府去年10月13日已將修正報告函報交通部，交通部去年12月14日函復書面意見，要求市府依今年最新財力級次變動，由原第3級提升至第2級，檢討相關財務計畫是否符合提送門檻。

市府修正後，總經費維持833.41億元，整體自償率為17.30%，已達中央審查門檻。

交通局長葉昭甫說，計畫經費分攤，修正報告已依「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查作業要點」規定估算，中央負擔445.03億元、53.4%，地方自籌388.38億元、46.6%。

市府考量山海環線為台鐵系統，屬國有財產，未來營運及產權都歸屬於中央，市府會持續向中央爭取比照「台中都會區鐵路高架捷運化計畫」，由中央全額補助興建，合情、合理也合法。

盧秀燕任內已提送6次修正報告至交通部審查，台中市政府推動山海環線計畫的決心從未改變。

交通局說明，後續將積極配合審查程序，爭取計畫早日核定，並由鐵道局接續辦理綜合規劃作業。