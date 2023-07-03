民團控鳥嘴潭土方倒烏溪 中水局：培厚提高禦洪

台灣石虎保育協會今天指出，在鳥嘴潭人工湖工區發現大量土石方傾倒烏溪，破壞動物棲地並縮減河道寬度。中水局對此表示，利用剩餘土石方培厚烏溪偏流渠段，提高禦洪能力。

時代力量立法委員陳椒華今天到草屯鎮鳥嘴潭工區了解烏溪土方填築現況，台灣石虎保育協會人員到場高舉「烏溪填土毀壞河川，謊稱培厚粉飾太平」布條。

陳椒華指出，廢土直接填入烏溪爭議已久，即使專家表示如此「培厚工程」沒有系統性討論，也沒有學理依據，且會迫使河道刷深、下游橋墩裸露等問題，但經濟部水利署第三河川局還是容許中區水資源局繼續填土。

石虎保育協會理事長劉威廷說，鳥嘴潭人工湖開發單位規劃設計時就知道土方暫置空間不足，卻選擇規避環評、無視生態檢核程序，一邊高談河川調適和物種保育，同時將無處去的土方大量倒在烏溪，惡行被發現後，只有各種推脫、欺瞞、官官相護，感謝立委陳椒華持續關心，協會向監察院陳情，近期也將提行政訴訟。

石虎保育協會透過新聞稿表示，協會人員去年在鳥嘴潭附近追蹤石虎，發現工程車將大量土石方倒在溪床，破壞石虎、巴氏銀鮈棲地及縮減河道寬度，經向陳椒華陳情，與中水局、三河局、環保署、行政院公共工程委員會開會多次，遺憾仍持續傾倒工程挖出的土石方。

對此，中區水資源局表示，此河段經常發生災害或邊坡崩滑，凹岸也易受洪水沖刷危及邊坡，為避免採用傳統混凝土塊，改以挖出的岩方（非爛泥）培厚，利用培厚作業消減水流擺盪及沖刷能量，可提高禦洪能力，更可達自然化河川的趨勢，經專家評估及專業技師簽證相關水理演算，河防安全無虞、生態棲地擾動最少。

中水局指出，培厚施工過程落實生態檢核人員提供的保育措施，包含維持下游常流水，避免影響下游生物，水車也每天灑水降低環境影響、加速植生生長，同時移除銀合歡等外來物種，後續與外界協力、凝聚共識，一同打造烏溪共好生態環境，推動永續水環境。

中水局說明，填築作業是三河局治理烏溪所需，工程規劃設計階段辦理詳實生態檢核，施工前也請生態檢核人員現勘，也邀石虎、巴氏銀鮈等專家現勘是否影響物種；中水局強調，鳥嘴潭工程遵循規範並積極執行生態保育措施，無違反生態檢核及環評承諾。