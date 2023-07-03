影／全國首座！國際壘球園區啟用 盧秀燕：讓世界看見台中

全國首座─台中市國際壘球運動園區今天啟用，總經費2.6億元，台中市長盧秀燕說，這是台灣唯一且第一座國際壘球園區，全國性和世界級比賽都可到此舉辦，讓世界看見台中，讓台灣看見台中。

台中市國際壘球運動園區今天啟用，台中市長盧秀燕主持，盧秀燕表示，今年3月世界棒球經典賽在台中舉行，成功行銷台中與台灣邁向國際舞台，4月全國首座國際級足球專用園區也已經動工，今天則是「全國首座國際壘球園區」的啟用，展現台中積極發展運動的施政決心，也是她上任後推動的「酷城市和酷運動」政策執行。

盧秀燕表示，台灣第一座國際壘球運動園區已完工，今天啟用，這是台灣唯一且第一座的國際壘球專業園區，有更好場地，全國性和世界級比賽都可到此舉辦，讓世界看見台中，讓台灣看見台中，也推廣壘球和慢壘運動。

盧秀燕說，園區原規劃興建經費2億元，感謝中央補助1.2億元，市府原自籌8千萬元，但因應全球疫情影響及物價上漲，市府再追加6千萬元，興建預算規模達2.6億元，感謝中央教育部體育署、立法委員與台中市議會的支持。

中市運動局長李昱叡指出，園區位於大甲與外埔區，臨近國道3號交通便利，是在地重要的運動建設，興建地上2層建築物，包括一座主場館、國際賽事標準壘球場及練習場，市府團隊積極推展運動建設，力求完善，在啟用前也邀請WBSC團隊現場勘查進行專業諮詢，同時舉辦多項測試賽與企業女子壘球聯賽，透過多次的籌備會與場地測試，期盼打造符合國際壘球發展的專用場域，培育國家更多優秀的壘球人才。

立法院副院長蔡其昌擔任台中市壘球委員會主委，他表示，壘球運動是國家發展的重點運動之一，樂見國際級建設再度完成，他希望台中市壘球運動能向下紮根，希望中市府支持各學校成立壘球隊。

立委江啟臣剛連任台中市慢速壘球委員會主委，他表示，期望未來台中市國際壘球運動園區啟用後，也必須融合慢壘賽程，並舉辦更多國際賽事，讓壘球園區達到最大效益。

江啟臣表示，慢壘運動接受度高、進入門檻較低，慢壘吸引許多民眾投入，現今台中市慢壘隊伍大小加總有超過200支隊伍，是推廣全民運動的具體展現。

運動局指出，園區內的規劃符合國內外賽事需求，包括投打練習區、觀賽看台及夜間照明外，室內有專屬主、客隊球員休息室、VIP室、記者室、轉播室等賽事空間；練習場可提供選手基礎練習及活動使用，未來國內外重要的壘球賽事都可以在這座專用場地舉辦，也帶動在地運動產業發展。