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綠鬣蜥在中部趴趴走嚇壞人 橫行興大校園學生不敢靠近

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市中興大學出現多隻綠鬣蜥，讓民眾及學生不敢靠近。圖／羅廷瑋偉提供
台中市中興大學出現多隻綠鬣蜥，讓民眾及學生不敢靠近。圖／羅廷瑋偉提供

綠鬣蜥現蹤校園造成生態危機，農委會主委陳吉仲宣稱2022年要清除完畢，陳吉仲任教國立中興大學就有民衆通報有綠鬣蜥現蹤，且越來越多。議員建議台中市政府協助捕捉，多縣市已設捕捉獎金。

台中市議員羅廷瑋說，中央做不好，地方要提早部署，兩年多前就接獲中興大學校園內有越來越多的綠鬣蜥出沒。校內的學生和運動的民眾不敢靠近，更有危害生態的疑慮，希望市府農業局能協助捕捉，更應提早編列捕捉獎金未雨綢繆讓民眾加入協助捕捉。另民衆通報在大里旱溪沿岸也發現至少3隻，突然看到嚇一跳。

2020年綠鬣蜥即已由農業委員會公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，禁止新飼養、繁殖與販賣。

綠鬣蜥在台灣尤其是中南部大量現蹤主要是原飼主的棄養，加上物種每次繁殖可產數十顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，現已在中南部縣市大量擴散。

市府呼籲，市民勿非法豢養，也不要到公園綠地等野放綠鬣蜥，若有發現即刻打1999通報市府處理。相關單位著手研議處理。

台中市中興大學出現多隻綠鬣蜥，讓民眾及學生不敢靠近。圖／羅廷瑋偉提供
台中市中興大學出現多隻綠鬣蜥，讓民眾及學生不敢靠近。圖／羅廷瑋偉提供

綠鬣蜥 陳吉仲 中興大學

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