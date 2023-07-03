綠鬣蜥在中部趴趴走嚇壞人 橫行興大校園學生不敢靠近

綠鬣蜥現蹤校園造成生態危機，農委會主委陳吉仲宣稱2022年要清除完畢，陳吉仲任教國立中興大學就有民衆通報有綠鬣蜥現蹤，且越來越多。議員建議台中市政府協助捕捉，多縣市已設捕捉獎金。

台中市議員羅廷瑋說，中央做不好，地方要提早部署，兩年多前就接獲中興大學校園內有越來越多的綠鬣蜥出沒。校內的學生和運動的民眾不敢靠近，更有危害生態的疑慮，希望市府農業局能協助捕捉，更應提早編列捕捉獎金未雨綢繆讓民眾加入協助捕捉。另民衆通報在大里旱溪沿岸也發現至少3隻，突然看到嚇一跳。

2020年綠鬣蜥即已由農業委員會公告為「有害生態環境、人畜安全之虞之原非我國原生種陸域野生動物之種類」，禁止新飼養、繁殖與販賣。

綠鬣蜥在台灣尤其是中南部大量現蹤主要是原飼主的棄養，加上物種每次繁殖可產數十顆卵，在無天敵且氣候合適的環境下，可在野外快速建立族群繁衍，現已在中南部縣市大量擴散。