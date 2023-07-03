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彰縣老屋活化補助 申請延期

聯合報／ 記者林宛諭／彰化報導
田中鎮「女人香臭豆腐」將老屋布置成小藝廊，甚至結合新住民老師開亞洲鄉村廚房課程。圖／彰化縣文化局提供
田中鎮「女人香臭豆腐」將老屋布置成小藝廊，甚至結合新住民老師開亞洲鄉村廚房課程。圖／彰化縣文化局提供

彰化縣文化局為鼓勵私有老屋活化再利用，辦理「歷史老屋活化再利用補助計畫」，補助金額最高50萬元，不少創業青年利用這項補助，整修自宅或租賃的老屋創業，甚至成為在地觀光名店。此一老屋活化補助申請日期原本到6月底，縣府再延長到9月底。

文化局長張雀芬表示，「彰化縣歷史老屋活化再利用補助計畫」小型修繕補助比例最高為50%，補助金額最高50萬元，補助項目包含「小型修繕類」及「文化經營類」，「文化經營類」申請者需於歷史老屋從事經營包括文化藝術、公共事務、公開展覽等，可申請每月5千元補助。

彰化縣近年不少創業青年利用申請老屋活化補助經費，田中鎮「女人香臭豆腐」店負責人黃小莉在老屋賣的是傳統美食臭豆腐，還將店內布置成小藝廊，甚至結合新住民老師亞洲鄉村廚房課程，教導民眾製作越南、印尼、泰國、日本等國家的傳統美食。

黃小莉說，她申請的是文化經營類租金補助，已申請2年，她對老屋情有獨鍾，希望能讓老屋活化有更多可能性，但對於青創者而言，要在老屋營業，也得先投入老舊管線、設施更換等，租金補助也能減輕創業的壓力。

老屋 創業

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