中市老公寓裝電梯 最高補助216萬

台灣面臨人口、屋齡「雙老時代」的來臨，內政部統計截至去年9月，台中市有銀髮族的住宅數達6萬1061 戶，不少銀髮族居住在沒有電梯的老舊公寓，體力退化，上下樓吃力，能減少出門就減少，市議員邱愛珊表示，老舊公寓成了銀髮族牢籠，市府應有積極作為。都發局表示，社區可申請補助，符合條件最高可補助216萬元。

台中市65歲以上人口有40.5萬；30年以上老舊建築物有45萬戶，占全市建物約4成2。市府都發局統計，危老重建建案目前申請件數約600多件，還不到老屋的2%。

議員邱愛珊指出，台中老城區、舊建物有不少舊公寓，約在7樓以下又沒有電梯，住戶無力改建，但申請電梯又麻煩，甚至社區低樓層住戶並不願意出資，社區沒有管委會可以整合，讓老人家上下樓梯日益艱難，有的乾脆沒事少出門，訪友也變少。

林姓建築師指出，這類老建築的住戶共識極難整合，加裝電梯的費用依照每棟建築情況而不同，通常5層樓高的電梯大約是400至500萬左右，政府可補助最高45%的費用，再由各層住戶依樓高照比例來分攤，每戶分攤的金額從10至50萬元不等。不過，對於未來要賣房，其實花這筆錢是划算的。

都發局局長李正偉表示，根據建築技術規則，5層以下無電梯的老舊公寓、2002年12月31日前取得建造執照者，申請設置電梯有放寬面積、鄰棟間隔、前後院等相關規定，最高可補助216萬元或45%，並可派員到社區提供現場可行性評估，及在社區辦理宣導說明等輔導服務，以爭取低樓層區分所有權人的認同，並整合各區分所有權人的意見達成共識，改善社區無障礙環境。