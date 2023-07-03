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台14甲翠峰段坍方搶通 行前先查路況

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
台14甲線18.7公里南投翠峰段昨天近午突坍方，落石阻斷道路。圖／民眾提供
台14甲線18.7公里南投翠峰段昨天近午突坍方，落石阻斷道路。圖／民眾提供

台14甲線18.7公里翠峰段邊坡昨天近中午突然坍方，埔里、合歡山往返交通中斷，下山車輛更從翠峰塞至昆陽，車潮一度回堵達10公里，經重機具進場清理落石，下午3時許搶通，工務段派員駐守機動管制，呼籲民眾上山前先查詢即時路況。

民眾從南投上合歡山或前往花蓮，台14甲線是必經道路，沿途的清境農場、鳶峰、武嶺等都是熱門景點，不分四季遊客眾多，假日更常見出遊車潮。

昨天是暑假首個周末假日，沒想到台14甲線18.7公里翠峰路段即傳出坍方落石，阻斷交通。

公路總局指出，台14甲線翠峰段邊坡昨上午近11時發生坍方，造成雙向道路阻斷無法通行，埔里工務段立即調派重機具進場清理落石，下午3時30分搶通恢復單線雙向通行，並派員在坍方點兩端守視土石滑動狀況，重機具也留守現場待命。

埔里、合歡山往返交通因坍方中斷，昨天下山車輛一度回堵達10公里，有民眾從合歡尖峰俯拍到長長的車龍。圖／臉書「臺灣追雪團」梁姓團友提供
埔里、合歡山往返交通因坍方中斷，昨天下山車輛一度回堵達10公里，有民眾從合歡尖峰俯拍到長長的車龍。圖／臉書「臺灣追雪團」梁姓團友提供

埔里工務段表示，台14甲線翠峰段單線搶通後，機動管制放行車輛，降低對交通衝擊，待交通離峰時，持續清除路面碎石，後續將刷除坍方處邊坡上土石，並鋪設帆布穩定邊坡，確認道路安全無虞才會撤離駐守人員。

台14甲線翠峰段邊坡坍方，公路總局研判是因近期山區午後對流雲系發展旺盛，上午卻豔陽高照，山區溫差大，土石遭曝曬後，由溼轉乾易促使土壤表層龜裂剝落，造成部分邊坡不穩定，容易有突發性坍方落石情形。

公路總局呼籲，山區道路坍方落石，路況較難掌握，如非必要應避免上山，上山前，也應先作好行程規畫，並多利用省道即時交通資訊系統、公路兩側設立的公路資訊看板（CMS）等，即時掌握最新交通管制、防災等山區道路資訊。

落石 埔里 重機

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