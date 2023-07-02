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台中鐵皮屋裝「62支監視器」打廣告吸萬人點讚 業者現身說話了

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市后里區口庄路，上亞通訊行業者詹德綱收集客戶報廢的監視器，在老家的鐵皮屋上組成「上亞」二字，為通訊行廣告，共有62支監視器，其中有2支仍可錄影。圖／民眾提供
台中市后里區口庄路，上亞通訊行業者詹德綱收集客戶報廢的監視器，在老家的鐵皮屋上組成「上亞」二字，為通訊行廣告，共有62支監視器，其中有2支仍可錄影。圖／民眾提供

網傳有鐵皮屋裝了62支監視器很壯觀，引起熱烈討論，鐵皮屋位於台中市后里區口庄路，是上亞通訊行業者詹德綱的老家，他收集客戶報廢的監視器，在鐵皮屋上組成「上亞」二字，為通訊行打廣告，62支監視器中有2支仍可監視錄影。

臉書社團「路上觀察學院」有網友po出照片，鐵皮屋牆面有很多監視器，網友細數共62支，超狂的「監視」畫面，吸引3萬多人按讚，也好奇店家裝這麼多監視器的原因。

監視器拼成「上亞」兩字，已有網友猜測，這是店家為了廣告效果裝設，應該沒有真正插電錄影；這處鐵皮屋在台中市后里區口庄路一處農地旁，開設「上亞通訊行」業者詹德綱，從事通訊行業務，到府為民眾安裝監視器30多年。

詹德綱說，因回收顧客報廢的監視器，不知要如何處理，就在老家的鐵皮屋牆面組成「上亞」為店名打廣告，「趣味一下」，去年完成後，就有民眾將照片po上網路，最近又有民眾將照片po上臉書，吸引3萬多人按讚。

監視器 廣告

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