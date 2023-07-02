合歡山公路坍方！下山車輛回堵達10公里 貪食蛇塞車畫面曝光

台14甲線18.7K南投翠峰段今天近午突坍方，埔里、合歡山往返交通中斷，下山車輛更從翠峰塞至昆陽，車潮一度回堵達10公里，有民眾從合歡尖峰俯拍，拍出在絕美山景下的超驚人車龍，經重機具清理落石，下午3時許已搶通，車流也獲放行。

公路總局指出，台14線翠峰路段邊坡今上午近11時發生坍方，大量落石阻斷道路，導致翠峰往返昆陽雙向交通中斷，警方獲報立刻啟動該路段管制警戒，在坍方點兩端交管車輛，埔里工務段也隨即調派重機具前往至坍方地點清除土石。

因用路人無法從南投端上、下山，得改道從花蓮端出入，等於要繞行半個台灣，所以多數駕駛選擇等待搶通，下山車輛也嚴重回堵，臉書「臺灣追雪團」梁姓團友從合歡尖峰看見大塞車，俯拍合歡山公路，拍出絕美山景下的驚人車龍。

警方也表示，由於台14線翠峰路段邊坡坍方，原定要上山旅遊的民眾多打消念頭，但已經上山的人只能等待搶通，下山車輛就從翠峰塞至昆陽地區，車潮一度回堵達10公里，所幸工務段重機具加速清理土石，搶通時間比原定時間還早。

埔里工務段表示，台14線翠峰段邊坡坍方原定最快在今天下午5時前搶通，經現場重機具全力排除，下午3時30分就單線搶通，當下就後機動管制放行車輛，降低對交通衝擊，同時派員在坍方點兩端守視，持續注意該路段土石滑動狀況。

另，為利搶修作業進行與確保用路人安全，今天晚上6時起管制每1小時放行10分鐘，以盡速清理現場餘土，恢復道路正常通行，請用路人配合現場管制人員引導，後續將在坍方處鋪設帆布穩定邊坡，確認道路安全無虞才會撤離駐守人員。