企業家幼時窮 今帶85戶弱勢戶共260位親子享用美食回饋

通用不鏽鋼有限公司董事長卓金堂，年幼家窮，他事業有成後長期回饋社會支持北台中家扶中心，今天帶北台中家扶中心受扶家庭的親子外出旅遊、用餐，在台中市沙鹿成都川菜海鮮餐廳舉辦「通往夢想，用愛實現」愛心餐敘活動，邀請85戶弱勢戶、共260位親子享用美食。

通用不鏽鋼有限公司董事長卓金堂16年來長期關懷家扶弱勢兒少，除歲末期間鼎力支持弱勢家庭的寒冬送暖活動，也每年招待家扶親子旅遊、餐敘活動；卓金堂表示，他小時候很窮，事業有成之際想回饋社會，盼藉此形成善的循環。

通用不鏽鋼有公司今年擴大贊助家扶餐敘活動，邀請85戶弱勢戶、共260位親子享用美食，國際獅子會300C-2區獅友也共襄盛舉；卓金堂勉勵家扶兒少認真學習，充實自我，累積正向力量，積極努力改善困境。

參加家扶中心「少年展力方案」的10名青少年，利用課餘每周到家扶中心練習各式樂器、舞蹈或太極拳，今天在愛心餐敘中上台表演精彩的吉他、木箱演 、爵士鼓、薩克斯風及歌唱。