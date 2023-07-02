南投北中寮加油站工程延宕半年多 如今總算開工

南投北中寮地區無加油站，居民多將汽油裝回家存放備用，住家安全堪慮，公所覓地興建，原訂今年底完工，但因地目不符，工程延宕半年多，經立委馬文君及縣府協助完成地目變更、取得建照，日前開工，工期約1年，明年7月可望啟用。

中寮鄉公所指出，全鄉有18村，但鄉內僅1座加油站，且位在南中寮，導致北中寮7村居民的汽、機車或要農機具要加油，就得去20公里外的南中寮或南投市，車程少說要半小時，用油不便利，大多居民會將汽、柴油裝回家儲放備用。

而因當地加油不便，且汽、柴油放家裡有安全風險，居民盼蓋加油站，公所去年向國有財產署爭取撥用龍眼林段203-26地號，並獲爽文段407地號李姓地主捐地興建，同年10月發包動土，預計最快今年底完工，卻因地目不符，工程延宕。

公所表示，去年依規定完成提報北中寮加油站興辦計畫、水土保持計畫及土地有償撥用等設站前置作業，唯因加油站用地是社福、農牧用地，後續依規定向縣府申請並完成辦理地目變更，並取得建照，日前總算開工，所需工期預計約1年。

立委馬文君說，為解決北中寮鄉親無法就近加油，她居間協調國有財產署將土地撥用給公所，並持續關注地目變更、建照申請等事宜，該加油站完工後，不僅鄉親能安心加油，待當地環鄉道路完成後，更能配合完善交通，帶動中寮觀光經濟。

中寮鄉長廖宜賢也說，該加油站興建雖有波折，但在李姓地主善心捐地及立委馬文君、縣府協助下，最終仍順利解決土地問題，並且正式開工，最快明年7月啟用，初步規畫為公共造產事業，採委外招租讓業者進駐經營，公所從旁協助監督。