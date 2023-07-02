台中義交跳蚤市場擺攤謀生 遇祝融燒光陷困境分局來助

台中市北屯區的跳蚤市場上月初遇到火警，火勢延燒十多個攤位，其中在該處擺攤謀生的張姓男子，也擔任第二警分局北區義交中隊的義交人員，因還有讀高中的女兒、高齡中風的父親，攤位遭到祝融後，生活面臨困境，二分局得知後，協助申請補助，近日核發1.5萬元，助張度過難關。

經查，大台中環保市場（俗稱東光跳蚤市場）在上月時發生火警，濃煙竄天，十多個攤位遭到波及，其中張姓男子（57歲）的攤位也遭火噬，生財器具、商品都付之一炬，因張男除了是低收入戶之外，還撫養88歲父親、讀高中的女兒，經濟壓力十分沉重。

張男雖然生活困頓，仍積極面對生活、熱心公益，行有餘力還在第二警分局北區義交中隊，擔任義交人員，經第二警分局永興所警員邱俊凱得知後，協助張男申請區公所急難救助紓困，轉介張榮發基金會、北屯區慈善會等民間慈善團體補助愛心善款，目前北屯區公所已核發1.5萬元急難救助金，協助度過難關。

張男說，目前正在等待跳蚤市場重建，恢復擺攤生意，也對於分局、區公所等單位協助，由衷感謝。

第二警分局表示，目前推對「社區警政再出發」，積極透過家戶訪查，發掘轄內需要幫助的弱勢家庭，要求警員除了平日落實勤區查察工作之外，也要透過里長、居民，側面了解弱勢家庭所面臨到的困境，主動前往詢視、通報及轉介社福單位，即時伸予援手，紓解困頓家庭燃眉之急。

第二警分局長楊川表示，員警落實勤務，深入勤區與民眾互動，同時結合民防、義警等民力，發現轄內困苦無依，需要協助的弱勢家庭，轉介相關社福團體，給予最即時的紓困舉措，對警察形象有相當大的正面助益。