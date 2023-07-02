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讓你找工作更順利！中市舉辦履歷優化競賽 還送Apple watch

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市就業服務處提供履歷健診服務。圖／台中市政府提供
台中市就業服務處提供履歷健診服務。圖／台中市政府提供

台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，除提供履歷健診服務，幫助社會新鮮人及早掌握正確的履歷撰寫技巧外，今年舉辦第三屆「履歷優化競賽」，並提供Apple watch、iPad、華碩筆記型電腦等獎品，歡迎市民朋友踴躍報名。

勞工局長張大春上午說，市長盧秀燕重視青年求職議題，依勞動部最新統計資料，約48.9%青年勞工於初次尋職曾遭遇困難，其中以「求職面試技巧不足或不會寫履歷」占 33.1%。為此，勞工局提供履歷健診服務，除實體面對面服務外，更因應青年需求新增視訊、電話、e-mail等多元服務模式，服務後青年可於修正後履歷投稿報名「履歷優化競賽」。

今年辦理第三屆競賽，競賽項目包含紙本的履歷進步獎、履歷高手獎、線上的影音履歷獎，獎品總價值高達6萬元，透過競賽鼓勵青年寫出好履歷，提升青年履歷內容及品質，助其就業成功。

曾在上屆得獎的魏小姐說，感謝台中市就業服務處提供履歷健診服務，她在修正後，履歷內容完整性大幅提升，才被現在的公司看見、獲得面試機會。履歷健診講師提供的建議相當實用，所提供的面試回答技巧與臨場反應建議都充分運用在面試過程中，幫助她更有自信進而被錄取，期待這樣的資源可以造福更多應屆畢業青年。

台中市就業服務處說，第三屆履歷優化競賽活動資訊已公告，凡有求職需求的市民朋友或求職者，皆可報名參加台中市履歷健診服務。報名至8月31日止，相關資訊可至「就業服務一鍵Catch 報名網」查詢，或打04-22289111電話，分機36100洽詢。

台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，今年舉辦第三屆「履歷優化競賽」。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，今年舉辦第三屆「履歷優化競賽」。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，舉辦「履歷優化競賽」。圖／台中市政府提供
台中市政府勞工局為讓青年畢業順利接軌就業，舉辦「履歷優化競賽」。圖／台中市政府提供

履歷 青年 面試

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