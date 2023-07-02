「土方培厚」 學者：恐礙防洪 中水局：會先審查

鳥嘴潭人工湖開挖土方量驚人，約1538萬立方公尺。有學者直指，工期從9年壓縮成4年，面臨土方無處去，「土方培厚」簡單說就是為填土而填土；中水局強調，土方培厚是保護堤防與自然邊坡，施作前都經審查，符合河川治理需求，可提升烏溪禦洪能力。

生態學者蔡嘉陽以空拍機記錄環境變化，最他空拍鳥嘴潭人工湖，發現鳥嘴潭入水口東側和草屯交流道附近北側各有兩處堆置場，導致烏溪河道縮小。他說，草屯交流道北側土方堆置區位於烏溪河道最窄河段，要大家如何相信不會影響防洪排水？極端氣候衝擊全球，政府對待土地環境應更謹慎。

台灣生態學會前理事長楊國禎指出，中水局以培厚保全名義堆置驚人土方，改變河川區域，恐影響行水區運作、危害河防安全，呼籲政府不該繼續「蠻幹」。

第三河川局諮詢委員也質疑，就算培厚護堤，培土高度不能超過河灘地，否則水流無法漫過灘地，會束縮水流，烏溪屬於辮狀河流，河流流速加快後，會改變棲地樣貌，直接衝擊保育類石虎和巴氏銀鮈的棲地。

中水局說，土方培厚並非首創，大甲溪大湳堤段、烏溪福龜堤段都未發生問題。

第三河川局檢討烏溪河道偏流河段，對堤防基腳裸露或河防治理需求區域加強整治，培厚作業均以100年洪水頻率進行水理分析皆不溢堤，因土方培厚並非固定設施，不會改變水流流路，通洪斷面不受影響，可避免水患發生。

至於鳥嘴潭土方處理，102年核定的環評影響說明書上有三項處理原則，一是優先在計畫區內使用、其次提供鄰近公共工程使用，最終以公開標售或清運處理。土方培厚也經環保署勘查過，都符合相關規定。