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鳥嘴潭棄土倒烏溪河道 居民剉咧等

聯合報／ 記者賴香珊簡慧珍江良誠／連線報導
鳥嘴潭人工湖工程挖出的土沙，堆積在烏溪河道上，對照2019年4月、今年4月（圖）烏溪石灼橋下游的空拍圖，可看出北岸出現大面積土堤。圖／擷取自Google Earth
鳥嘴潭人工湖工程挖出的土沙，堆積在烏溪河道上，對照2019年4月、今年4月（圖）烏溪石灼橋下游的空拍圖，可看出北岸出現大面積土堤。圖／擷取自Google Earth

圖為2019年4月烏溪石灼橋下游的空拍圖。圖／擷取自Google Earth
圖為2019年4月烏溪石灼橋下游的空拍圖。圖／擷取自Google Earth

經濟部水利署斥資202億在南投草屯打造全國最大的鳥嘴潭人工湖，已開始供水，6大湖區預計今年底完工，每日供水25萬噸。不過，開挖的土方堆在烏溪河道「培厚」，讓居民擔心這些混合泥沙的土堤，一旦遭遇汛期洪水，將嚴重衝擊下游農業及生態，成為烏溪的不定時炸彈。

鳥嘴潭人工湖位於烏溪旁，面積達178公頃。為減少施工對環境衝擊，環評委員訂出9年施工期限，但2019年行政院前院長蘇貞昌口頭命令下縮短為4年，讓南投民眾和環保團體痛批，河床填土對環境造成更大負面影響，卻未納入環評環差審查，也是鳥嘴潭爭議不斷的主因。

鳥嘴潭開挖的土方除作為湖區圍堤，還拿來培厚烏溪河道，包含石灼橋下游，北勢堤防、平林一號堤防、炎峰橋及大崛坑山坳，已堆填200萬立方公尺，還有80多萬要填。

「烏溪下游的居民『剉咧等』！」草屯鎮雙冬里長洪朝專說，鳥嘴潭挖出來的土方土質較細緻，「出大水」一沖就變成易淤積的爛泥巴，現在烏溪下游沿線的下雙冬、平林、甚至到台中霧峰的居民、農民「攏總剉咧等」。

國外大型礦場常見的鉸接式牽引車，一輛輛從鳥嘴潭工區駛出，行駛在烏溪旁的施工便道上，車斗上滿載土方，倒在烏溪河床上，堆出逾三層樓高的土堤。平林里林姓農民形容，就像一條灰色土龍蓋住河道。

洪朝專表示，這些土方經過湍流沖刷，會往下游流，淤積在人工湖，下游居民害怕洪水一來，爛泥堆積河床持續墊高，沿線溢堤風險大增。

農民則擔心，烏溪下游良田數百甲，這些土堤爛泥隨溪水流進田區，會淤積堵塞整個灌溉圳溝，對農業造成巨大衝擊。

中水局表示，土方培厚是應用在河川偏流或沖刷時的改善措施，還可作為致災風險的預警措施，屬於水利整治一環，培厚均經計算，不影響通洪斷面和環境生態。

台灣石虎保育協會表示，鳥嘴潭棄土處置不符合環評原則，已對環保署發出公民告知書，並委託律師行政訴訟；案件送監察院立案，立法院交通委員會近日也將查核土方培厚是否有瑕疵。

農民 環評 洪水

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