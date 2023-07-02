聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化芳苑養雞場復養 村民抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣漢寶村民抗議畜牧場將復養近8萬隻肉雞。圖／漢寶村長辦公室提供
彰化縣漢寶村民抗議畜牧場將復養近8萬隻肉雞。圖／漢寶村長辦公室提供

彰化縣芳苑鄉100多名漢寶村民，昨到芳漢路一家動工整地的畜牧場前抗議，並搭帳蓬準備長期抗爭，希望業者知難而退，並要求縣政府駁回這家畜牧場申請養雞。縣政府農業處指出，這家畜牧場是復養，不在總量管制之列，但希望充分與當地民眾溝通再養家禽。

芳漢路漢一段的荒廢牧場被轉賣，買主向彰縣政府申請飼養7.9萬隻肉雞，因養雞場緊鄰民宅又位在漢寶村的上風處，村民群情譁然，業者5月舉行說明會以流會收場，村民昨天集結抗議，業者未出面。

村民拉白布條大喊「不要養雞場，不要禽流感」、「畜牧場滾蛋」。吳姓村民說，偏鄉已經人口外流嚴重，如果環境被汙染無法安居，下一代一定搬走，村民不願村莊更沒落，都希望這家畜牧場遷場。

全國養殖漁業發展協會理事長許煌周、彰化區漁會理事劉建忠都指出，畜牧臭味汙染空氣，廢水汙染養殖，村民都要求現有養雞場要升級改善汙染，不能增養，怎可能同意新設養雞場？

彰化縣芳苑鄉漢寶村面積17萬2000平方公尺，人口數3800人，村內有兩場養牛場、10場養豬場、兩場養羊場、7場肉雞場、4場蛋雞場、5場蛋鴨場、20場肉鴨場，家禽家畜數量比人口多百倍。縣政府農業處表示，芳苑鄉養雞隻數已飽和，不能新設養雞場，復養不在此限，但業者應做好溝通再復養。

牧場 禽流感

延伸閱讀

彰化芳苑荒廢雞場擬重養8萬隻 居民憂臭味抗議

畜牧場復養8萬隻肉雞 彰化漢寶村民憂汙染今抗議

帶學生訪芳苑濕地 馬英九：我當年做了正確的決定

彰化芳苑紅樹林同樹不同命 南邊爆紅 北邊疏伐

相關新聞

「大玩台中」英文官網 挨批出錯、景點少

疫後各國旅遊景氣復甦，中市府推動國際航線復航等措施，振興觀光經濟。不過，市議員陳俞融指出，中市觀光旅遊網站「大玩台中」英...

民眾反映台中車站街友多 市府勸離

民進黨市議員陳雅惠接獲民眾反映，指台中火車站1樓公車月台與2樓大平台，躺了至少超過35位街友，憂心影響市容與治安，要求市...

彰化芳苑養雞場復養 村民抗議

彰化縣芳苑鄉100多名漢寶村民，昨到芳漢路一家動工整地的畜牧場前抗議，並搭帳蓬準備長期抗爭，希望業者知難而退，並要求縣政...

台中出發再挑戰花東縱谷！2月集訓450公里 漢翔助9學子單車環島圓夢

受疫情停辦3年，中華漢翔百元扶幼協會陪伴弱勢學童騎單車環島圓夢之旅，今年有9名學子挑戰自我，行前2個月集訓450公里，今...

洗刷「行人地獄」惡名 彰化縣道跟進省道將安全升級

彰化縣人車流量大的省道行人穿越道畫垂直線導盲，人車流量大的縣道沒畫，形成一縣兩制；縣政府表示，為尊重行人和兼顧身障權益，...

中市府英版觀光網缺失多挨轟 觀旅局：積研議改善措施

疫後各國旅遊景氣復甦，中市府推動國際航線復航等，振興國際觀光經濟；市議員陳俞融指出，中市觀光旅遊網站「大玩台中」英文版官...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦