彰化芳苑養雞場復養 村民抗議

彰化縣芳苑鄉100多名漢寶村民，昨到芳漢路一家動工整地的畜牧場前抗議，並搭帳蓬準備長期抗爭，希望業者知難而退，並要求縣政府駁回這家畜牧場申請養雞。縣政府農業處指出，這家畜牧場是復養，不在總量管制之列，但希望充分與當地民眾溝通再養家禽。

芳漢路漢一段的荒廢牧場被轉賣，買主向彰縣政府申請飼養7.9萬隻肉雞，因養雞場緊鄰民宅又位在漢寶村的上風處，村民群情譁然，業者5月舉行說明會以流會收場，村民昨天集結抗議，業者未出面。

村民拉白布條大喊「不要養雞場，不要禽流感」、「畜牧場滾蛋」。吳姓村民說，偏鄉已經人口外流嚴重，如果環境被汙染無法安居，下一代一定搬走，村民不願村莊更沒落，都希望這家畜牧場遷場。

全國養殖漁業發展協會理事長許煌周、彰化區漁會理事劉建忠都指出，畜牧臭味汙染空氣，廢水汙染養殖，村民都要求現有養雞場要升級改善汙染，不能增養，怎可能同意新設養雞場？

彰化縣芳苑鄉漢寶村面積17萬2000平方公尺，人口數3800人，村內有兩場養牛場、10場養豬場、兩場養羊場、7場肉雞場、4場蛋雞場、5場蛋鴨場、20場肉鴨場，家禽家畜數量比人口多百倍。縣政府農業處表示，芳苑鄉養雞隻數已飽和，不能新設養雞場，復養不在此限，但業者應做好溝通再復養。