民眾反映台中車站街友多 市府勸離

民進黨市議員陳雅惠接獲民眾反映，指台中火車站1樓公車月台與2樓大平台，躺了至少超過35位街友，憂心影響市容與治安，要求市府改善。交通局表示，已從昨天起派駐保全人員，協助勸離街友，必要時也派員清除街友堆置的雜物，避免占用公共空間。

陳雅惠表示，台中市列冊的街友，到今年4月底有279人，街友大多聚集在地下道、火車站及公園等公共場所，造成民眾觀感不佳，今年5月她質詢關心街友處境，即要求市府成立專案小組，並評估增加社工員額，妥善解決街友醫療與安置等問題，逐步引導街友回歸社會。

交通局表示，為改善台中車站周邊環境街友聚集及堆積物品情形，交通局配合社會局、建設局、警察局、環保局等相關權責單位，採聯合稽查方式，每周巡查環境衛生，並立即改善。

交通局指出，從昨天起，派駐保全人員，協助勸導街友勿滯留車站，必要時也派員清除所堆置的雜物，交通局也要求廠商加強維護，每日進行站體、地面清潔及垃圾清理，每兩周進行地坪水洗作業、站體及地面大清潔，提供旅客良好通勤環境。

社會局表示，台中市今年起提供街友房屋租金補助，一年補助2.4萬元，社工也加強訪視關懷，積極勸導街友銜接短期收容、中繼住宅、長期安置等居住服務，同時提供就業及連結相關福利資源。