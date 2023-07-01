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影／台中港盃國際足球邀請賽海線登場 逾千名球員熱血開踢

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供

足球盛事「2023第四屆台中港盃國際足球邀請賽」今下午在清水牛埔仔運動公園、梧棲中正田徑場及靜宜大學展開，本屆賽事邀請越南河內及泰國曼谷等4支海外球隊參加，共64支隊伍、近1000人參賽。台中市運動局長李昱叡感謝，台中市海線足球協會深耕基層足球運動，打造台中友善足球城市。

今天下午，台中海線天氣晴朗、微風吹拂，本次賽事分為U6、U8、U10、U12、U15、U16等組別，有來自屏東山區的來義高中、彰化的基層俱樂部、眾多台中市海線地區學校及社團熱血參賽，小球員們在球場上傳踢球，一旁家長歡呼聲不斷，相當熱絡。

「運動從小扎根！」，李昱叡指出，台中市推廣迷你足球，優化場域包括全國首座「台中市國際足球運動休閒園區」4月動工；另，西屯11人制足球場力拚年底完工，未來重要幹道74號快速道路沿線可達6座11人制足球場，並調撥出10座8人制與22座5人制足球場，可供訓練及賽事使用，提升足球實力與國際接軌。

運動局說明，除興建足球場，台中推廣足球活動扎根基層，包括「台中校園基層足球推廣計畫」巡迴指導，以及承辦「台中賀歲盃全國足球邀請賽」及「台中媽祖盃全國足球邀請賽」等多場全國性足球中區賽事，透過校園深耕足球及舉辦特色賽事培育足球人才，厚植台中足球實力。

「2023第四屆台中港盃國際足球邀請賽」今下午在清水牛埔仔運動公園、梧棲中正田徑場及靜宜大學展開，共64支隊伍、近1000人參賽。圖／台中市運動局提供
「2023第四屆台中港盃國際足球邀請賽」今下午在清水牛埔仔運動公園、梧棲中正田徑場及靜宜大學展開，共64支隊伍、近1000人參賽。圖／台中市運動局提供
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供
小球員們在足球場上傳踢球，相當精采。圖／台中市運動局提供

足球 運動 台中市

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