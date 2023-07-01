暑假中部鬧血荒！A型血剩1.9天最缺 急需民眾捐血協助

中部血庫拉警報，中部血庫供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院，因暑假到來、新冠疫情升溫，今天庫存僅剩2.9天，處於急缺狀態，尤以A型僅剩1.9天最缺，急需民眾捐血協助，台中市衛生局長曾梓展今特地到台中中正捐血室挽袖捐血。

台中捐血中心統計，今天中部血庫A型血剩1.9天，B型血2.6天，O型血2.9天都急缺，AB型血剩5.2天，在低於7天的安全庫存量。

除了曾梓展今天特地到中正捐血室挽袖捐血；長期支持公益、捐分離術血小板去年獲頒1000次榮譽紀念牌的市議員賴義鍠也來向捐血民眾致意。

台中捐血中心說，台中血庫每天供應台中、彰化、南投、雲林等4縣市醫院共1800袋，近期因為暑假來臨，民眾出遊增加，不但醫院血液用量大，天氣不穩定，經常出現雷陣雨或炎熱天氣交錯，影響民眾捐血意願，預期血庫持續短缺。

台中捐血中心說明，施打新冠肺炎疫苗無不適症狀者，可捐血。高血壓、糖尿病、高血脂朋友，吃藥控制得宜、血壓正常也可以捐血，呼籲民眾能踴躍至各捐血地點捐血，以紓解血液短缺的情況。可參考固定捐血地點與巡迴車資訊。