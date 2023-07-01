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畜牧場復養8萬隻肉雞 彰化漢寶村民憂汙染今抗議

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣芳苑鄉漢寶村民在畜牧場大門前搭棚長期抗爭。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉漢寶村民在畜牧場大門前搭棚長期抗爭。記者簡慧珍／攝影

彰化縣芳苑鄉100多名漢寶村民今天集結，到芳漢路一家動工整地的畜牧場前抗議；多名村民表示，已成立自救會，村民都願意捐款展開長期抗爭，希望縣政府落實總量管制，駁回這家畜牧場申請養雞。縣政府農業處指出，這家畜牧場是復養，不在總量管制之列，但希望充分與當地民眾溝通再養家禽。

疫情時代，雞肉價格比疫情前上漲約一成，有業者看好「錢景」，買下漢寶村芳漢路漢一段的荒廢牧場，申請復養7.9萬隻肉雞，因緊鄰民宅又位在漢寶村的上風處，村民獲知後群情譁然。

村民今天拉白布條大喊「不要養雞場，不要禽流感」、「畜牧場滾蛋」連坐輪椅的村民都出來抗議。「我們今天抗爭是為了下一代」，吳姓村民說，偏鄉已經人口外流嚴重，如果環境被汙染無法安居，下一代一定搬走，村民不願村莊更沒落，都希望這家畜牧場遷場。

中華民國養殖漁業發展協會理事長許煌周、彰化區漁會理事劉建忠都指出，畜牧臭味會汙染空氣，廢水會汙染養殖池，村民都要求現有養雞場要升級改善汙染，不能增養，怎可能同意新設養雞場？這場養雞場位在漢寶村的上風處，若有臭味，一定汙染下風處的村民聚落，最好搬到更人煙稀少的偏遠地方以免日後常被抗議。

許姓村民與這家畜牧場一牆之隔，從二樓就能看到畜牧場施工整地；她表示，民國64年她舉家定居在這裡，無法想像未來與近8萬隻雞為伍，而且業者整地並就地掩埋廢棄物，村民拍照和錄影，向環保局檢舉竟被回覆「證據薄弱」，令人為之氣結。

彰化縣芳苑鄉漢寶村面積17萬2000平方公尺，人口數3800人，共計1100戶，村內有兩場養牛場、10場養豬場、兩場養羊場、7場肉雞場、4場蛋雞場、5場蛋鴨場、20場肉鴨場，家禽家畜數量比人口多百倍。

業者在縣政府的要求下今年5月舉辦說明會，承諾採水簾式密閉養雞也會做好汙染管控，村民認為「頭過，身就過。」現在同意復養，以後就算養雞場飄傳臭味也無可奈何，因此堅持不讓步。縣政府農業處表示，芳苑鄉養雞隻數已飽和，不能新設養雞場，復養不在此限，但應做好溝通再復養。

彰化縣芳彰化縣芳苑鄉漢寶村民在畜牧場前綁布條抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳彰化縣芳苑鄉漢寶村民在畜牧場前綁布條抗議。記者簡慧珍／攝影
彰化縣漢寶村民抗議畜牧場將復養近8萬隻肉雞。圖／漢寶村辦公室提供
彰化縣漢寶村民抗議畜牧場將復養近8萬隻肉雞。圖／漢寶村辦公室提供

牧場 疫情

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