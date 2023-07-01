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影／扎根籃球！600位小球員飆賽 江啟臣允諾：明年加辦親子樂樂籃球
疫情睽違3年，2023年台中市新世代盃國小籃球錦標賽今在社口國小開賽，吸引中部地區近600位小四、小五生參賽，豔陽下揮灑球技。台中運動風氣盛行，立委江啟臣允諾，明年加碼舉辦親子樂樂籃球，讓低年級生及早接觸運動，全家動起來。
社口國小籃球場上傳出陣陣加油聲，台灣新世代關懷協會與在地企業發起賽事，受疫情影響停辦3年，今年共32所學校參賽，近600位小球員、39支男女球隊，更有來自雲林、苗栗學校參與，賽程為期3天，已是中部地區小籃球員挑戰的夢幻舞台。
江啟臣身穿「自己的籃球自己救」球衣強調，運動向下扎根不是口號，明年將擴大舉辦親子樂樂籃球，讓低年級小小球員上場與父母一起運動，全家動起來。運動局局長李昱叡表示，運動局全力支持，推廣市民運動。
江指出，孩子需要比賽舞台，台中迫切需要巨蛋，可容納籃球等國際職業賽事場域，而豐原國民暨兒童運動中心規劃1座室內籃球標準場域，最快114年可啟用。
表演賽由江啟臣率領「傳承隊」與基層教練群，對上神岡高工籃球隊，7分鐘賽事，江投進4分、1助攻；賽後江啟臣說，他已51歲也熱愛上場，對上年輕人體力耗損大，但運動不分年齡，繼續推廣讓我國三級籃球更加完整。
社口國小校長陳光鑫說，他曾親身帶過孩子參與賽事，看到小朋友努力的在球場上揮灑汗水、追求夢想，讓教育者感動。
主辦單位找了神岡高工與豐陽國中的籃球隊共同參與，這兩所學校這幾年在國中聯賽都有優秀的表現，神岡高工今年是再次挺進四強，豐陽國中則是奪下國中乙組聯賽冠軍後，往上挑戰甲組，追求更大的理想。
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