台中火車站街友多 中市府今起派駐保全勸離

街友常聚集火車站等公共場所，民進黨市議員陳雅惠表示，接獲民眾反映，指台中火車站一樓的公車月台與二樓的大平台，躺了至少超過35位街友，憂心影響市容景觀與治安問題，要求市府成立專案小組，並評估增加社工員額，在顧及人權前提下，積極改善街友處境。交通局表示，自今日起派駐保全人員，協助勸導街友勿滯留車站，必要時亦派員清除其堆置雜物，減少占用情形。

民眾陳情，指台中火車站一樓的公車月台與二樓的大平台，躺了至少超過35位街友，影響市容環境，也影響乘車民眾的安全，外國朋友來台中時，第一眼的感受是台中市的門面骯髒不堪，真的非常糟糕，希望有關單位強制安置或驅離改善，不要等意外發生時才檢討。

陳雅惠表示，台中市列冊的街友，到今年4月底有279人，街友多聚集在地下道、火車站及公園等公共場所，造成民眾觀感不佳，今年5月她質詢關心街友處境，要求市府成立專案小組，並評估增加社工員額，妥善解決街友醫療與安置等問題，逐步引導街友回歸社會。

交通局表示，為改善台中車站周邊環境街友聚集及堆積物品情形，交通局配合社會局、建設局、警察局、環保局、鐵路警察局、台鐵局、區公所及經典公司等相關權責單位，採聯合稽查方式，每周巡查環境衛生，並立即改善。

交通局指出，自今日起將派駐保全人員，協助勸導街友勿滯留於車站，必要時亦派員清除其堆置雜物，減少佔用情形。交通局也請廠商加強維護，每日進行站體、地面清潔及垃圾清理，並每兩周進行地坪水洗作業、站體及地面大清潔，提供乘客良好通勤環境。

社會局表示，台中市今年起提供街友房屋租金補助，一年補助2.4萬元，社工也加強訪視關懷，積極勸導街友銜接短期收容、中繼住宅、長期安置等居住服務，同時提供就業及連結相關福利資源。