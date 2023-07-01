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台中這條路「車聚」榜首！2個月開逾2000張超速罰單

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市警局太平分局針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音車稽查。圖／警方提供
台中市警局太平分局針對太平熱門景點酒桶山風景區長龍路加強噪音車稽查。圖／警方提供

台中市太平區酒桶山風景區為警方開單熱點，警方統計，配合市府「靜城專案」2個月共取締超速5522件、舉報噪音車963件，其中以酒桶山長龍路占了近一半，光超速就逾2000張，迎接暑假，警方重兵部署稽查，提醒民眾遵守交通規則，快樂出遊。

台中市政府為改善改裝噪音車擾民問題，4月26日起至6月30日展開「靜城專案」。太平警分局統計，2個月共取締超速違規達5522件、通報改裝噪音車輛上傳噪音檢舉網963件，沿線居民反映，「半夜噪音少很多」。

太平警分局說明，「靜城專案」開單熱點，集中在中山路、長龍路、市民大道、祥順路沿線等路段，其中又以長龍路居榜首，2個月高達2000件以上；迎接暑假來臨，將持續規劃巡邏、移動式測速照相、封閉式路檢等專案性勤務，針對危險駕車、超速行駛、排氣管改裝車輛加強取締，並於積極結合環保局、監理站等單位共同實施聯合稽查。

太平警分局說明，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰，另6月30日新修法，如超速超過規定最高時速40公里，最重可處2.4萬元罰鍰，無照駕駛罰緩上限也從1.2萬元，提高為2.4萬元；噪音超標部分，依「噪音管制法」告發，最重可處3600元罰鍰，並由監理站通知臨時檢驗。

太平分局分局長蔡慶星表示，迎接暑假來臨，太平警分局持續在長龍路等重點路段持續加強規劃巡邏、移動式測速照相及配合環保局、監理單位取締改裝車或噪音車，民眾若遇噪音車，可提供相關檢舉資料及影像，至環保署「噪音車輛檢舉網站」檢舉，將由車籍地環保局依權責認定召回檢測，共同維護生活安寧。

噪音 監理站 台中市

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