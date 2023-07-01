台中這條路「車聚」榜首！2個月開逾2000張超速罰單

台中市太平區酒桶山風景區為警方開單熱點，警方統計，配合市府「靜城專案」2個月共取締超速5522件、舉報噪音車963件，其中以酒桶山長龍路占了近一半，光超速就逾2000張，迎接暑假，警方重兵部署稽查，提醒民眾遵守交通規則，快樂出遊。

台中市政府為改善改裝噪音車擾民問題，4月26日起至6月30日展開「靜城專案」。太平警分局統計，2個月共取締超速違規達5522件、通報改裝噪音車輛上傳噪音檢舉網963件，沿線居民反映，「半夜噪音少很多」。

太平警分局說明，「靜城專案」開單熱點，集中在中山路、長龍路、市民大道、祥順路沿線等路段，其中又以長龍路居榜首，2個月高達2000件以上；迎接暑假來臨，將持續規劃巡邏、移動式測速照相、封閉式路檢等專案性勤務，針對危險駕車、超速行駛、排氣管改裝車輛加強取締，並於積極結合環保局、監理站等單位共同實施聯合稽查。

太平警分局說明，超速違規依道路交通管理處罰條例最高處2400元罰鍰，另6月30日新修法，如超速超過規定最高時速40公里，最重可處2.4萬元罰鍰，無照駕駛罰緩上限也從1.2萬元，提高為2.4萬元；噪音超標部分，依「噪音管制法」告發，最重可處3600元罰鍰，並由監理站通知臨時檢驗。

太平分局分局長蔡慶星表示，迎接暑假來臨，太平警分局持續在長龍路等重點路段持續加強規劃巡邏、移動式測速照相及配合環保局、監理單位取締改裝車或噪音車，民眾若遇噪音車，可提供相關檢舉資料及影像，至環保署「噪音車輛檢舉網站」檢舉，將由車籍地環保局依權責認定召回檢測，共同維護生活安寧。