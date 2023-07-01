迎接暑假 台中國際夏季旅展、翻轉動漫祭爆人潮

迎接暑期來臨，台中國際夏季旅展30日起一連4天登場，邀集觀光旅遊業推出搶攻疫後觀光優惠套裝行程，吸引排隊人潮；中部最大場「翻轉動漫祭」昨起至7月18日在中友百貨展出，包括超人氣動漫「鬼滅之刃」等18大主題造景，免費入場吸引人潮，早上11時30分即啟動人流管制。

昨天在台中國際展覽館登場的旅展，因旅遊業看好台中清泉崗機場7月起開放國際航線直飛，包括可樂、五福、山富、吉蒂等20家知名旅行社參展，國際郵輪則有歌詩達與名勝世界靠港，預估可吸引18萬人潮。

可樂旅遊推出韓國釜山秋天賞楓5日遊1萬6800元起；五福旅遊針對歐美紐澳線推出最高第2人減1萬優惠等，杜拜旅遊21世紀旅行社推出杜拜旅遊第2人再減2萬等。名勝遊輪推出12歲以下孩童免船票等優惠；歌詩達遊輪主打中秋連假推出第3、4人只要8900元優惠。

國內旅遊部分，承億文旅與承億酒店首次來到台中參展，聯手全台承億文旅系列推出住宿券下殺1.8折優惠、雙人房定價1899元並享買6送一等，滿足民眾國內旅遊住宿券可以在全台該飯店的各館運用的想法。

「2023翻轉動漫祭」昨天開幕，聚集近30名Coser分別扮演「鬼滅之刃」、「SPY×FAMILY間諜家家酒」、「進擊的巨人」、「刀劍神域」、戀上換裝娃娃」等熱門動漫主角。

中友百貨企劃處經理簡聰政說，中友翻轉動漫祭今年第六年展出，累積出好口碑，今年預估參展人數將突破11萬人次。今年現場有18大主題展區，其中「SPY×FAMILY間諜家家酒」，以及「夏目友人帳」限定圖素造景區，全球獨家首次曝光，歡迎動漫迷來打卡。