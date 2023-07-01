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中部首座低視力中心 為弱「視」免費檢測

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
中部首座「低視力服務機構」昨在惠明盲校成立。記者林佩均／攝影
中部首座「低視力服務機構」昨在惠明盲校成立。記者林佩均／攝影

中部首座「低視力服務機構」昨在惠明盲校成立，台中市驗光師公會與社團合作，為視障者、低視力者打造專業檢測機構，可接受預約免費檢測，每年預計服務千人，弱勢民眾可獲得輔具補助。台中市驗光師公會表示，低視力兒童第一時間多能發現，但成人視力受損容易忽略，呼籲留意視力健康。

惠明盲校表示，學校、育幼院與教養院共計200多名視障盲生，低視力中心成立後，新舊生能透過檢測，了解視力改善狀況，也可避免視障生舟車勞頓風險，增進弱視生的視力保健。

台中市驗光師公會理事長謝孝杭表示，低視力中心設有擴視鏡、包覆式濾光眼鏡等特殊輔具，為視障生媒合到特殊輔具，驗光師可提供詳細檢查。

台中市驗光師公會監事許淑貞表示，多數低視力兒童，家長能第一時間發現、治療，臨床上，低視力社會人士礙於醫療資源受限，缺乏門診追蹤或使用輔具設備，低視力服務機構可協助低視力成人改善與維持視力。

國際獅子會台灣總會視力委員會主委林俊銘表示，低視力民眾需先至合法驗光所、醫療中心評估，需要者再向惠明盲校預約製作「低視力視覺評估」，全程免費，8月起開放預約；低視力者若需購買輔具或輔具教導，符合中低收入戶與弱勢戶者，將資助特殊輔具費用。預約電話：（04）25661024。

視力 台中市 視障

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