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暑假不挨餓 投縣發弱勢生餐券

聯合報／ 記者江良誠／南投報導

南投國中小學生有免費營養午餐，但暑假今天開始，弱勢學生午餐怎麼辦？南投縣政府編列預算，提供弱勢學生60元午餐餐券，可到便利商店購買午餐，偏鄉地區連商店都沒有，改由校方採購一周食材，讓學生帶回家烹煮，不擔心暑假餓肚子。

南投縣國中、國小、公立幼兒園營養午餐全部免費，縣府使用砂石疏濬資源開發基金長期供應，受惠師生7.4萬人，每年總支出約3億元；去年物價上漲，為維持午餐品質，每人每餐增加7元，讓學生吃得營養健康。

南投縣教育處長王淑玲說，經濟弱勢學生平常在學校有營養午餐，但暑假期間午餐沒著落，縣府補助弱勢學生暑假午餐費用，每餐補助60元，對象包括低收、中低收、家庭有需要等，資格由導師認定，盡量從寬認定。

教育處表示，暑假前已完成統計，提供3118名學生假期午餐，總經費678萬餘元，由學校發餐券，讓學生就近到便利商店等選購午餐。

縣府表示，有些學校地處偏遠，附近沒有商店，例如位在力行產業道路的發祥、力行國小，改由廠商供應一周食材，讓學生帶回家。

南投縣社勞處長林志忠說，針對弱勢家庭也有食物銀行援助計畫，配合學校提供的暑假援助，包含餐食、食物及物資等，在烏溪線、濁水溪線各設1處據點，由學校依學生家庭狀況發放，憑券可兌換食物，無時間限制，家庭發生突發變故的學生，可隨時由學校幫忙申請。

南投 營養午餐 便利商店

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