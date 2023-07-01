中市公有充電車格 今起收費

台中市推廣低碳運具，設有306格有充電樁的電動充電車格，充電免費也免收停車費，先後傳出占用充電車格、揪團充電等亂象。台中市交通局表示，今起公有收費路外停車場的充電車格，改採累進費率收費，停充電車格卻不充電視為占用，除停車費照收，還將拖吊與開罰；電動車停一般公有停車格仍維持免費。

電動車數量逐漸增加，使用者付費的聲浪浮現，除停車費外，多名議員也要求收取充電費。

市府表示，依法充電車格收電費有困難，實務上多併入停車費計算，今起充電車格採累進費率收費，未來再滾動檢討。

台中市停車管理處指出，為維護公有充電車格使用秩序，今上午8點起，充電車格採取累進費率收費，第1小時收20元，第2小時起每小時收40元，各種月票或優惠證件皆不適用，都依公告費率收費，未來將視使用率滾動檢討費率。

交通局長葉昭甫表示，充電車格應留給有需要充電的民眾使用，收費可促成合理使用公共資源；電動車若停在其他公有非充電車格，不管路邊或路外公有停車格，仍維持免收費的減碳獎勵。

交通局說明，充電車格依停車場法規定屬「專用性質」，任何車輛停放於充電車格，若未充電即屬占用行為，除將依充電車格公告的停車費率收費外，並依法實施車輛拖吊開罰，可開罰600至1200元罰鍰；民眾可以利用告示牌上的QR-Code，協助舉報違規停放車輛。