員林設禮儀廳 居民找孝女「哭訴」

彰化縣員林市反東山埔設置禮儀廳自救會昨天發動約700人，雇用「孝女白琴」等陣頭到市公所抗議，自救會批評罔顧民意和東山國小安寧，要求撤銷興建案。市公所避談是否繼續規畫，只強調將考量周邊環境及友善鄉里原則，採正面態度落實規畫。

自救會成員搭乘10輛遊覽車、部分騎乘機車到市公所，在對面的員林公園集結，高舉抗議旗幟和布條，「孝女白琴」等送葬陣頭當場哭喪，透過廣播車播放「五子哭葬」音樂抗議。

東山國小家長會長江天寶說，市公所宣稱透過民調擇定東山埔，其實是「黑箱作業」，不顧當地道路、民居聚落與緊鄰東山國小，根本不適合蓋殯儀館，東區市民要求市公所撤案，否則抗爭到底。

鎮興里長黃銘得表示，公所民調前沒舉辦說明會，卻選出並非最適合的區域，令人不服。

前縣議員江瑞演指出，員林市以南有社頭鄉朝興殯儀館，以北有彰化市大埔殯儀館，員林市不需要蓋殯儀館，可改建為市立公園。

員林市公所主秘賴冠宇收下陳情書，市公所表示，當初以三塊厝埔（第一公墓）、東山埔（第二公墓）、大埔厝埔（第五公墓）進行民調，83%受訪者支持興建， 33.6%受訪者建議蓋在第二公墓區域，支持度最高。

市公所強調，尊重居民意見，將根據陳情內容評估，公所將以調查統計結果作為興建規畫的主要依據。

彰化市公所近期規畫興建火葬場，5月底在群眾抗議下收回規畫案。

先前芳苑等地規畫蓋殯葬設施，也同樣迫於民意取消，彰化政界都在觀察，員林市公所能否堅持到底。