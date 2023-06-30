影／台中電影Fun-In季豐原首場 驚險化解無音訊、斷電危機

暑假強檔活動「2023台中電影Fun-In季」，首場今晚在豐原開幕，500多位民眾聚集陽明大樓廣場，原本7點準時撥放，疑受停電影響，播放出現斷電、無音訊，工作人員緊急排除，現場加碼嗨抽電影票，最終於晚間7點40分順利播放，化解危機。

睽違3年的「2023台中電影Fun-In季」今晚在陽明市政大樓登場， 傍晚人潮開始聚集，現場擺放400張椅子座無虛席，活動前夕抽出32吋液晶電視、5組電影票，7點要播放電影時，工作人員緊急反應，疑受傍晚降雨，陽明大樓內部斷電，影集一開始無音訊，隨後斷訊無畫面，氣氛一度緊張。

新聞局副局長廖烱志、市議員邱愛珊與豐原區長洪峰明與主持人臨機應變，現場加碼抽出電影票，麥克風聲聲喊，炒熱氣氛，並提醒觀眾可到攤位免費領取爆米花，可愛的石虎家族「來虎」也二度亮相，吸引小朋友目光。

隨後工作人員排除狀況，電影於晚間7點40分順利播放，現場響起掌聲，歡樂觀賞「小小兵2：格魯的崛起」。

現場廖姓民眾說，豐原難得有大型活動，她帶著一家三口開心參加，雖然電影延誤播放，但現場免費發送爆米花、扇子，孩子能轉移注意力；林姓民眾認為，現場持續抽獎，好獎不斷，又能欣賞電影，「沒有損失」。

廖烱志表示，據他了解現場工程訊號遇到陽明大樓內部停電問題，很抱歉讓現場大朋友小朋友等候，未來28場次將要求廠商確認供應電源與訊號端無虞，確保放映品質不打折。