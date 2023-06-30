台中公務員1年請假逾百天 反控主管霸凌惹議

台中市太平區公所1名葉姓課員遭控訴，1年請假超過100天，和同事相處不睦還反控主管霸凌。對此，太平區公所表示，葉男提出考績複審仍審理中，葉男申訴霸凌案，目前調查中。

葉姓男子2020年被分派到台中市太平區公所在秘書室擔任課員，有民眾爆料，葉男去年在下班時發生車禍，自此他開始以身體傷痛、車禍後遺症為由請假，1年請逾100天，且常臨時請假，讓主管相當頭痛。

投訴者指出，葉男因經常請假，無法和同事分工業務，他的工作改由同事負責，他在公所負責貼公告、播放跑馬燈等工作，引來其他同事不滿，領高薪卻做最簡單的工作。

投訴者說，太平區公所為葉男申請輔導，輔導時葉男閉眼不理，召開員工座談，請父母到場也未到，葉男也因工作拖延，未完成長官交辦事項，甚至遺失廠商收據等，被記了1支小過、4支申誡，考績被打丙等。

投訴者指出，葉男以上班時在公所內跌倒申請國賠，另提出遭同事霸凌，並對考績丙等提出複審。對於控訴，葉男表示，全案進入調查程序，不便多做意見。

對此，太平區公所秘書室主任梅美華向中央社記者表示，葉男提出國賠案，區公所已組成國賠小組審查，但因葉男未提出證據遭駁回，而考績複審目前仍審理中，葉男申訴主管霸凌，此案目前調查中。