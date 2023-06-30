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彰化員林疑「紅火螞」危害 專家今傳授對策撲滅元凶

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
立法委員陳素月、彰化縣議員張欣倩邀集專家到員林市出水里了解疣胸琉璃蟻的危害。圖／陳素月、張欣倩服務處提供
立法委員陳素月、彰化縣議員張欣倩邀集專家到員林市出水里了解疣胸琉璃蟻的危害。圖／陳素月、張欣倩服務處提供

彰化縣員林市出水里近日疑遭紅火蟻入侵，不但家戶，連芒果樹都爬滿「紅火蟻」。立法委員陳素月、縣議員張欣倩今天下午邀集台中區農業改良場、縣政府農業處和員林市公所會勘，農業專家研判是疣胸琉璃蟻，建議製作誘餌讓螞蟻沾染後帶回蟻巢進而瓦解蟻穴。

被認為「紅火蟻」的螞蟻肆虐員林市出水里，入侵民宅的廚房、臥室、車輛、果樹，居民苦不堪言。縣議員張欣倩說，她住出水里，座車常有螞蟻出沒，噴殺蟲劑後螞蟻還是再來。出水里里長邱式麟表示，市公所曾來消毒環境，建議里民調配硼砂與砂糖自製簡易硼酸餌劑但都沒有效果，居民已無計可施，有里民建議農改場找食蟻獸來吃螞蟻。

台中區改良場人員研判是疣胸琉璃蟻，棲息淺山地區，喜歡在樹葉背面、落葉堆和各種隙縫間築巢，彰化師範大學專家建議糖水加硼砂調配餌劑盒，引誘琉璃蟻帶回巢穴進而瓦解蟻巢，社區最好一起設置餌站防止琉璃蟻入侵，效果雖慢但還是有效，此外，應加強清理居家環境，避免螞蟻藏匿或攀爬侵入。

張欣倩要求縣府等單位儘快編列相關經費，購置餌劑提供給社區、民眾使用，希望對症下藥解決蟻患。

員林市出水里的疣胸琉璃蟻爬上果樹。圖／陳素月、張欣倩服務處提供
員林市出水里的疣胸琉璃蟻爬上果樹。圖／陳素月、張欣倩服務處提供

螞蟻 琉璃蟻 紅火蟻

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