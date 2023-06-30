彰化員林擬蓋殯儀館引居民抗議 市公所審慎評估

員林市公所規劃興建生命禮儀廳，民調83%受訪者支持，地點選擇以第2公墓的33.6%為最高，但附近居民不滿，今天再到市公所抗議。市公所表示會深入了解陳情內容並審慎評估。

員林市是南彰化最大縣轄市，卻無公有殯儀館，居民辦喪禮須到彰化市、社頭鄉等殯儀館，因此，員林市公所委託趨勢民意調查公司進行「員林市興建生命禮儀廳民意調查」，6月19日公布結果，83％受訪者表示支持興建，地點選擇以東山埔（第2公墓）33.6％為最高。

居民組成自救會，19日即前往員林市公所抗議、要求撤案，由於未獲確定答案，數百名居民今天再到公所抗議、撒冥紙，自救會成員指出，興建禮儀廳程序潦草、民調數據多處瑕疵且未考量地方民情，又距離東山國小僅百公尺，且民調應只是參考，非絕對採用。

針對居民提出撤案訴求，市公所主任祕書賴冠宇代表收下自救會陳情書，市公所指出，每件大型建設都必須有妥善規劃與時程，今天收下陳情書後，一定會深入了解陳情內容並審慎評估與研議，希望大家對公所辦理的公共建設有信心，也樂見民眾理性建議、溝通。

市公所表示，秉持同理心及親民、愛民、便民、敬民的心，盼解決員林市治喪帶來市容、交通、安全、噪音、污染等問題，任何公共建設都以民眾利益優先為考量，尤其殯葬設施更有應遵循的法令規範，市公所會理性面對並以嚴謹態度依法規劃、極力爭取市民共識。

根據員林市公所公布民調結果，83%支持、10.5%不支持興建及6.5%無意見；地點以第2公墓有33.6%受訪者建議在此興建為最高，其次為第5公墓獲33.1%支持、第1公墓13.1%、19.9%無意見，逾8成受訪者認為需禮廳、靈堂，甚至42.7%受訪者表示須提供火化場。